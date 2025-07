Svizzera - Norvegia 1-2: vittoria in rimonta per le norvegesi

La Norvegia vince in rimonta e rovina la serata della Svizzera dopo la cerimonia di apertura di UEFA Women's EURO a Basilea.

La Svizzera sembra destinata ai tre punti nel Gruppo A grazie a una rete di Nadine Riesen al 28', ma un colpo di testa di Ada Hegerberg (al 50° gol in nazionale) pareggia i conti. Quattro minuti dopo, un autogol suggella la vittoria delle norvegesi, che sbagliano anche un rigore con Hegeberg.

Momenti chiave 24' Reuteler colpisce la traversa

28' Riesen porta in vantaggio la Svizzera

54' Hegerberg pareggia di testa

58' Un autogol porta le norvegesi sul 2-1

70' Hegerberg sbaglia un rigore 

90' Beney neutralizzata da Engen

La partita in breve

Lia Wälti parte titolare nel centrocampo delle padrone di casa, mentre Sydney Schertenleib rimane in panchina. In attacco, Riola Xhemaili viene schierata accanto a Géraldine Reuteler. La cerimonia d'apertura infiamma il pubblico di Basilea, che fin dalle prime battute spinge le proprie beniamine all'assalto della porta avversaria. Sulle ali dell'entusiasmo, le svizzere si rendono subito pericolose con Nadine Riesen e Iman Beney.

La partita minuto per minuto: Svizzera - Norvegia 1-2

La Norvegia risponde con Caroline Graham Hansen e Ada Hegerberg, presenti per la quarta volta a Women's EURO, ma il pallino del gioco rimane alle elvetiche. Al 24', Reuteler colpisce la traversa.

La svolta arriva quattro minuti dopo grazie a Riesen, che aveva iniziato l'azione con la sua ultima incursione sulla sinistra. La centrocampista serve Smilla Vallotto, il cui tiro viene neutralizzato, ma la palla vagante termina a Riesen, che insacca con la complicità del palo e scatena il boato dei tifosi di casa.

Sull'altra fascia, Beney lancia Reuteler, ma la sua conclusione termina alta. La Svizzera rimane al comando per il resto del primo tempo e sembra iniziare la ripresa allo stesso modo, ma al 54' la Norvegia conquista un corner e la battuta di Vilde Bøe Risa viene incornata in rete da Ada Hegerberg.

Quattro minuti dopo la Norvegia si porta avanti. Graham Hansen avanza in area sulla sinistra e serve un pallone basso deviato nella propria porta da Julia Stierli con Hegerberg in agguato. Dopo una conclusione di Hegerberg fermata da Livia Peng, Pia Sundhage effettua subito dei cambi, inserendo Schertenleib, e Reuteler costringe Cecilie Fiskerstrand a una parata che rinfranca il pubblico di casa, ancora sotto shock.

Sull'altro fronte, però, la Norvegia conquista un calcio di rigore, ma Hegerberg calcia a lato. La Svizzera tenta l'ultimo assalto per pareggiare e ci prova ancora con Reuteler, ma il suo tiro viene fermato, mentre sul versante opposto la subentrata Celin Bizet Ildhusøy vede un tiro finire di poco sul fondo. Al 90', Iman Beney arriva a un passo dal regalare un punto alle padrone di casa, ma Ingrid Engen para d'istinto.

Player of the Match: Géraldine Reuteler (Svizzera)

"Ha partecipato attivamente a diverse occasioni da gol e si è classificata al primo posto nelle statistiche offensive della Svizzera. Ha recuperato molti palloni e, in generale, ha avuto un impatto positivo enorme per la sua squadra".

Osservatori tecnici UEFA

Ada Hegerberg festeggia il suo 50° gol con la Norvegia AFP via Getty Images

Formazioni

Svizzera: Peng; Beney, Calligaris, Stierli (Crnogorčević 87'), Maritz, Riesen; Ivelj (Pilgrim 63'), Wälti, Vallotto; Reuteler, Xhemaili (Schertenlieb 63')

Norvegia: Fiskerstrand; Bratberg Lund, T Hansen, Mjelde (Harviken 64'), Bjelde; Engen, Graham Hansen (Jensen 90'+2, Bøe Risa (Naalsund 64'); Maanum (Ildhusøy 75'), Hegerberg (Terland 75'), Reiten