Cerimonia di apertura di UEFA Women's EURO 2025: Beatrice Egli e Astrid S canteranno gli inni nazionali

Dopo la cerimonia di apertura di UEFA Women's EURO 2025, Beatrice Egli e Astrid S reinterpreteranno gli inni nazionali di Svizzera e Norvegia.

La cerimonia, che celebra i maestosi paesaggi montani della Svizzera e il viaggio nelle emozioni del calcio, è incentrata sul tema del torneo "The Summit of Emotions" e precederà la partita inaugurale tra la Svizzera padrona di casa e la Norvegia mercoledì 2 luglio.

Conosciamo le artiste

Beatrice Egli – Cantante dell'inno nazionale svizzero

Beatrice Egli è una delle voci svizzere più dinamiche del pop in lingua tedesca. Con la sua voce inconfondibile, una vivace presenza scenica e un'energia contagiosa, ha ridefinito il moderno genere Schlager e ha affascinato milioni di persone in tutta Europa. Volto noto da oltre un decennio, ha ottenuto diversi dischi d'oro e di platino, ha scalato le classifiche in Svizzera e Germania e ha ricevuto prestigiosi premi, fra cui tre Swiss Music Awards e un ECHO come miglior esordiente.



Oltre che musicista, Beatrice è anche una popolare conduttrice e giudice televisiva. Più di recente ha partecipato a Deutschland sucht den Superstar, lo show che ha lanciato la sua carriera nel 2013. Il suo tour Tanzen, Lachen, Leben del 2026 promette di far ballare, ridere e vivere con gioia ogni momento al pubblico.

Beatrice Egli canterà l'inno nazionale svizzero

Astrid S – cantante dell'inno nazionale norvegese

Astrid S è una delle artiste pop norvegesi più acclamate, nota per la sua voce caratteristica, un'identità artistica audace e una fanbase internazionale. Da quando ha sfondato su Pop Idol nel suo paese nel 2013, ha totalizzato oltre cinque miliardi di stream con successi come Hurts So Good e Think Before I Talk e ha pubblicato due album acclamati dalla critica, Leave It Beautiful e Joyride. È andata in tour in Europa e negli Stati Uniti, ha collaborato con artisti come Shawn Mendes e NOTD ed è famosa per il suo approccio pratico alla scrittura, alla produzione e alla direzione visiva.

Dati della cerimonia di apertura 185 persone partecipanti alla cerimonia

16 bandiere, striscioni e pittogrammi dei brand

40 gonfiabili

29.000 cartoncini coreografici (Tifo) distribuiti al pubblico

Quando verranno cantati gli inni nazionali?

Il tema della cerimonia di apertura è The Summit of Emotions, un concept creativo in tre atti dedicati a tre elementi chiave dello spirito del torneo.

Quindi, le squadre scenderanno in campo e verranno cantati gli inni nazionali, dando ufficialmente inizio al torneo.

Musica alla cerimonia di apertura La cerimonia di apertura di UEFA Women's EURO 2025 prenderà vita con una colonna sonora originale potente ed evocativa composta da Ludovico Clemente, acclamato compositore e consulente musicale italiano noto per il suo lavoro in eventi sportivi internazionali e spettacoli su larga scala.