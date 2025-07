Belgio - Italia, anteprima Gruppo B UEFA Women's EURO 2025: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Tutto quello che c'è da sapere sulla partita del Gruppo B di UEFA Women's EURO 2025 tra Belgio e Italia.

Riepilogo partita Quando: giovedì 3 luglio (18:00 CET kick-off)

Dove: Stade de Tourbillon, Sion

Cosa: prima giornata Gruppo B UEFA Women's EURO

Guida alla partita

Tine De Caigny ha segnato l'unico gol quando il Belgio ha battuto l'Italia 1-0 a Manchester in quella che è stata l'unica vittoria delle belghe a Women's EURO 2022, condannando le Azzurre all'eliminazione nella fase a gironi. La storia recente è indubbiamente dalla parte delle Fiamme Rosse che è reduce da tre successi consecutivi contro l'Italia: tutti con un solo gol di scarto, col più recente che è stato un 2-1 in amichevole in Inghilterra nel 2023.

Tessa Wullaert ha segnato cinque gol nelle qualificazioni per il Belgio, ma da allora sono successe molte cose, con lo storico allenatore Ives Serneels che ha lasciato il posto all'islandese Elísabet Gunnarsdóttir all'inizio del 2025. Manuela Giugliano invece è stata la miglior marcatrice dell'Italia nelle qualificazioni con due gol, e l'Italia di Andrea Soncin spera di aggrapparsi a lei per superare la fase a gironi per la prima volta dal 2013.

Probabili formazioni

Belgio: Lichtfus; Deloose, Tysiak, Cayman; Janssens, Vanhaevermaet, De Caigny, Philtjens; Teulings, Eurlings; Wullaert

Italia: Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Cantore, Cambiaghi

Verso Belgio - Italia

L'opinione dei reporters

Alyssa Saliou, reporter Belgio

L'esordio del Gruppo B si preannuncia già come una partita decisiva, con entrambe le squadre consapevoli che la Spagna è la favorita per la vittoria del girone. Il Belgio ha un piccolo vantaggio psicologico dopo le recenti vittorie contro l'Italia, ma entrambe le squadre si presentano all'appuntamento dopo risultati altalenanti e con qualcosa da dimostrare. Con la qualificazione che potrebbe dipendere da questo risultato, ci si aspetta una partita intensa, tattica e ricca di occasioni, soprattutto sulle palle inattive. Alla fine potrebbero essere i dettagli e qualche individualità a fare la differenza in campo.

Francesco Corda, reporter Italia

Partire forte contro il Belgio potrebbe dare una grossa spinta alle Azzurre in vista del prosieguo del torneo. Dopo essere uscita alla fase a gironi negli ultimi due tornei più importanti, la squadra sembra aver trovato un nuovo spirito e una maggiore fiducia nei propri mezzi sotto la guida di Andrea Soncin, che sta per concludere il suo secondo anno sulla panchina dell'Italia. Le Azzurre hanno grande rispetto per le Fiamme Rosse (che hanno cinque giocatrici che militano in Italia - tra cui la temibile Tessa Wullaert) ma sono determinate a iniziare nel migliore dei modi a Sion.

Le parole degli allenatori

Elísabet Gunnarsdóttir, ct Belgio: "Nell'ultima edizione il Belgio ha superato la fase a gironi arrivando sino ai quarti di finale, e questa quindi è un'esperienza che il Paese ha già provato. Ne parleremo perché è un'esperienza che vogliamo vivere di nuovo. Superare la fase a gironi sarebbe un risultato importante per il Belgio e ci puntiamo".

Andrea Soncin, ct Italia: "Abbiamo un obiettivo: giocare ogni partita al meglio delle nostre possibilità. A un EURO il livello è molto alto, ma siamo convinti di poter disputare un grande torneo e di poter giocarcela con tutti. Ho il massimo rispetto per il Belgio, una squadra di giocatrici di alto livello, ma credo che anche noi abbiamo le qualità per vincere. La cosa più importante è il nostro approccio, che per questa partita sarà quello di gestire le nostre emozioni man mano che la sfida si avvicina".

