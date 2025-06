Women's EURO 2025: l'allenatrice del Belgio Elísabet Gunnarsdóttir sulle ambizioni delle Fiamme Rosse

Elísabet Gunnarsdóttir ha preso le redini del Belgio a gennaio (2025), subentrando a Ives Serneels, che ha guidato le Fiamme Rosse dal 2011.

Dopo aver assunto il suo primo incarico di allenatrice nella nativa Islanda quando era appena ventenne, Gunnarsdóttir ha vinto una serie di titoli nazionali alla guida del Valur Reykjavík. Trasferitasi in Svezia nel 2009, ha allenato il Kristianstad nella Damallsvenskan per 15 stagioni, venendo nominata per due volte allenatrice della stagione del campionato. Nel 2024 è stata insignita dell'Ordine del Falco per i suoi servizi al calcio islandese.

Women's EURO: i grandi gol del Belgio

Sugli obiettivi a Women's EURO 2025

Le persone possono aspettarsi di vedere principi molto chiari nel nostro modo di giocare e un grande spirito di squadra. Voglio una squadra che giochi con energia e intensità, e che non si arrenda mai.

Il Belgio nell'ultimo torneo è arrivato sino ai quarti di finale ed è stato molto bello per la squadra e la nazione. Superare il girone sarebbe un risultato importante per il Belgio ed è un obiettivo che ci proponiamo di raggiungere.

Sulla sua filosofia di gioco

Dobbiamo avere la giusta mentalità per affrontare un torneo difficile come Women's EURO. Sono da poco sulla panchina del Belgio, ma da subito ho messo la mentalità come priorità della squadra. Dal punto di vista tattico abbiamo ancora molti dettagli su cui lavorare, e dobbiamo usare bene il tempo a disposizione.

Elísabet Gunnarsdóttir e il Belgio festeggiano la vittoria di aprile contro l'Inghilterra Photonews via Getty Images

Come gestire Janice Cayman, Tessa Wullaert e le giocatrici belghe più giovani

Adoro il mix di gioventù ed esperienza. Ho fatto la stessa cosa a livello di club. Mi piace il mix di giovani talenti e giocatrici più esperte, perché penso che le più 'anziane' possano dare molto alle giovani nella loro crescita come giocatrici e persone.