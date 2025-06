Women's EURO 2025: l'allenatrice della Svizzera, Pia Sundhage, sugli obiettivi delle padrone di casa

Attaccante della Svezia dal 1975 al 1996, Pia Sundhage ha vinto Women's EURO nel 1984 e da allenatrice ha guidato due volte gli Stati Uniti all'oro olimpico.

Dopo aver allenato la Svezia a UEFA Women's EURO 2013 giocato in casa, spera di mettere a dispozione la sua immensa esperienza per le padrone di casa della Svizzera, dopo averne assunto la guida nel 2024. Come spiegato alla UEFA, questa occasione unica e irripetibile potrebbe tirare fuori il meglio dalle sue giocatrici.

Su cosa aspettarsi dalla sua Svizzera

Spero che il popolo svizzero sia orgoglioso di loro. Faranno del loro meglio. La nostra è una squadra tecnica ma sa essere anche molto duttile in base all'avversario. Se si guarda al ranking, si capisce a che punto è il calcio in questo Paese. Giocare un Europeo è un sogno per chiunque. In questi Europei però non dobbiamo guardare al ranking, ma pensare partita dopo partita.

Su come la sua squadra gestirà la pressione

La Svizzera deve essere preparata per questo evento; è diverso ed è molto di più che un torneo di calcio. È un vero e proprio evento, ma serve concentrazione e una buona gestione delle emozioni.

Il fatto di giocare in casa gli Europei è speciale. Ho spiegato alle ragazze che è una cosa che capita una volta nella vita, quindi è importante riuscire a uscire dalla propria zona di comfort, lavorare sulle tattiche, sulle emozioni e così via, e creare quella bolla. Essere a proprio agio nel non essere a proprio agio: questo sarà importante durante questo WEURO.

Women's EURO: i grandi gol della Svizzera

Su cosa significherebbe il successo per la Svizzera

Il successo sarà se tutti parleranno di questo Campionato Europeo, se ne parleranno prima, durante o dopo. Il vero successo sarà se riusciremo a smuovere l'interesse delle persone.