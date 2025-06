Women's EURO 2025: l'allenatore della Danimarca, Andrée Jeglertz, sull'armonia della squadra e sulla leadership di Pernille Harder

La Danimarca si sta preparando per la sua undicesima fase finale di UEFA Women's EURO e, dopo il secondo posto del 2017, punta a vincere la competizione europea sotto la guida di Andrée Jeglertz.

Ex nazionale della Svezia Under 21, ed ex allenatore della Finlandia femminile e del Canada femminile, Jeglertz - che lascerà la nazionale al termine della fase finale - ha parlato a UEFA.com delle ambizioni della sua squadra, dell'influenza della capitana Pernille Harder e del forte affiatamento della nazionale danese.

Conosciamo le squadre della fase finale

Sulla sua filosofia di gioco

Prima di tutto devo pensare al tipo di giocatrici che abbiamo. Posso avere molte idee diverse sul calcio, ma devo partire dalle caratteristiche delle calciatrici che abbiamo a disposizione. Quali sono i punti di forza delle calciatrici danesi? Questa è la base.

Il nostro calcio deve emozionare la gente, deve essere divertente da guardare ma allo stesso tempo si deve vincere. E credo che abbiamo le giocatrici per farlo.

Women's EURO: i grandi gol della Danimarca

Su Pernille Harder

Pernille è una calciatrice di grande talento - questa è probabilmente la prima cosa da dire. Ha vinto campionati negli ultimi nove o dieci anni con diversi club e si è trasformata in una calciatrice dinamica che può essere utilizzata in tutte le posizioni d'attacco del campo.

Ciò che mi ha colpito di più di Pernille è il modo in cui è cresciuta come leader, non solo pensando a ciò che fa da sola in campo, ma assumendosi la responsabilità delle prestazioni della squadra, sostenendo le compagne e intervenendo nei momenti di difficoltà. La sua leadership è l'aspetto che ho visto crescere di più negli anni.

Sulle chance di superare la fase a gironi

Potremmo anche perdere contro Germania e Svezia, ma abbiamo buone possibilità di raccogliere punti e anche di vincere. Se giocheremo come sappiamo, avremo sicuramente buone possibilità di qualificarci.

Women's EURO 2025: è iniziato il countdown!

Sull'armonia della squadra

Mi piace pensare di aver fatto la mia parte, ma credo anche che abbia molto a che fare con la cultura delle calciatrici.

Ogni ruolo è importante, sia che si giochi per 90 minuti sia che si finisca in panchina. Abbiamo bisogno di tutte le giocatrici e credo che questo gruppo lo abbia capito. Tutte si sentono coinvolte e hanno un ruolo, e naturalmente una delle mie maggiori responsabilità è quella di assicurarmi che sia così.