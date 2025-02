Fase a gironi UEFA Women's EURO 2025: i sei spunti più interessanti

UEFA Women's EURO 2025 inizierà il 2 luglio in Svizzera.

Vi raccontiamo alcuni degli spunti più interessanti della fase finale.

Calendario partite

Gironi Women's EURO 2025 Gruppo A: Svizzera (padroni di casa), Norvegia, Islanda, Finlandia Gruppo B: Spagna, Portogallo, Belgio, Italia Gruppo C: Germania, Polonia, Danimarca, Svezia Gruppo D: Francia, Inghilterra (detentori), Galles, Paesi Bassi

Riusciranno l'Inghilterra e Serena Wiegman a ripetersi?

Dopo aver vinto Women's EURO nel 2017 con i Paesi Bassi in casa, Serena Wiegman si è ripetuta con l'Inghilterra nell'edizione del 2022 da nazione ospitante. Adesso bisogna vedere se l'Inghilterra riuscirà a riconfermarsi campione d'Europa come solo fatto dalla Germania in precedenza. Le inglesi dovranno iniziare subito col piede giusto visto che sono in un girone di ferro con Francia, Paesi Bassi e Galles.

Wiegman sull'Inghilterra

La Spagna alla ricerca dell'ultimo pezzo della collezione

Sia nel 2005 che nel 2009 la Germania ha vinto Women's EURO da campione del mondo, aggiudicandosi ogni partita della fase finale. Ora la Spagna, che ha battuto l'Inghilterra per 1-0 nella finale della Coppa del Mondo 2023 a Sydney e successivamente ha vinto anche la prima UEFA Women's Nations League, cercherà di emulare le imprese della Germania. A differenza di Norvegia e Germania, la Spagna non aveva mai vinto un Women's EURO prima di aggiudicarsi il Mondiale. Un successo agli Europei femminili è l'unico trofeo che manca alla Spagna che in Svizzera proverà a rimediare a questa mancanza.

Finale Women's Nations League: Spagna - Francia 2-0

Biglietti

Vecchie glorie a caccia del trofeo

Ci saranno molte squadre che proveranno a rovinare i piani di gloria delle campionesse d'Europa e di quelle del mondo. La Germania ad esempio non vince una competizione importante dal 2016, ma ha perso contro l'Inghilterra solo ai tempi supplementari nella finale di EURO 2022 e ha battuto la Spagna per il bronzo olimpico del 2024. Ad attendere la Germania nel Gruppo C c'è una Svezia che ha vinto l'argento olimpico del 2021, prima di arrivare in semifinale a Women's EURO 2022 e di vincere il bronzo ai Mondiali del 2023.

La Norvegia, che affronterà la Svizzera nella giornata inaugurale a Basilea, è stata campione del mondo, d'Europa e delle Olimpiadi tra il 1987 e il 2000 ed è apparsa solida da quando Gemma Grainger ne ha assunto la guida all'inizio dello scorso anno. Una squadra con Caroline Graham Hansen, Frida Maanum, Guro Reiten e Ada Hegerberg in attacco non può essere affatto sottovalutata.

I Paesi Bassi hanno scavalcato la Norvegia nella corsa alla qualificazione diretta e adesso vogliono riprendersi il trofeo conquistato in casa nel 2017. In un gruppo con Inghilterra e Francia, che ha detronizzato le olandesi nei quarti di finale del 2022, la squadra di Andreas Jonker è un mix di veterane del 2017 come Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk, Jill Roord e la giocatrice con più presenze in Europa, Sherida Spitse, con giovani talenti come Esmee Brugts, Wieke Kaptein e il portiere Daphne van Domselaar.

Women's EURO: i grandi gol della Germania

Una nuova vincitrice?

La Francia non fa parte della lista delle ex campionesse, ma è sempre tra le favorite e ultimamente ha messo insieme alcuni buoni risultati nei tornei più importanti: semifinale a Women's EURO 2022 e finale di Nations League. Laurent Bonadei ha preso il posto di Hervé Renard e ha una squadra che si è classificata davanti Inghilterra e Svezia nel girone delle qualificazioni.

In un girone di qualificazione parecchio difficile, l'Italia, due volte vicecampione d'Europa negli anni Novanta, si è piazzata al primo posto. Andrea Soncin può contare su una squadra esperta che potrà dire la sua.

Semifinale UEFA Women's Nations League: Francia - Germania 2-1

Guida all'evento

Occhio alle sorprese

La Svizzera proverà a essere la terza nazione a vincere un Women's EURO in casa e, dopo aver raggiunto gli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2023 (perdendo contro la Spagna), sarà guidata dalla panchina da Pia Sundhage, che ha vinto questa competizione da giocatrice nel 1984 con la Svezia e ha ottenuto importanti successi da allenatrice con Stati Uniti, Svezia e Brasile.

Le due debuttanti della fase finale, ovvero Polonia e Galles, si trovano entrambe in gironi sulla carta molto complicati. La Polonia affronterà Danimarca, Germania e Svezia, ma può contare in attacco su Ewa Pajor, forse la più prolifica marcatrice d'Europa in questo momento. Il Galles giocherà contro Paesi Bassi, Francia e Inghilterra, dopo aver superato Slovacchia e Repubblica d'Irlanda negli spareggi, e proverà ad aggrapparsi alla grande attaccante gallese Jess Fishlock, che ha esordito nel 2006.

Sundhage entusiasta della sfida con le padrone di casa

Quali stelle brilleranno nel firmamento europeo?

Gran parte della Squadra del Torneo di Women's EURO 2022, ovvero Keira Walsh, Bonmatí, Alex Popp e la Giocatrice del Torneo, Beth Mead, dovrebbero giocare in Svizzera. La Germania si augura anche che la Miglior Giovane del Torneo, Lena Obderdorf, tornerà in forma dopo aver saltato la seconda metà del 2024 per infortunio. Le prolifiche marcatrici delle qualificazioni, come Maanum, le tedesche Lea Schüller e Klara Bühl, Fishlock, la belga Tessa Wullaert e Pajor, saranno affiancate da altre grandi calciatrici già affermate come Graham Hansen, Putellas, Walsh, Miedema Harder e Wendie Renard.

Un'intera schiera di giovani calciatrii ha il potenziale per diventare le nuove stelle emergenti come Oderdorf e Russo nel 2022. Vicky López potrà avere un impatto come Lamine Yamal per la Spagna? Jess Park o Grace Clinton saranno le nuove stelle dell'Inghilterra? Vicki Becho per la Francia, Kaptein per i Paesi Bassi: in tutte le 16 squadre ci sono giovani talenti che potrebbero emergere nel massimo palcoscenico europeo.