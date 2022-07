Germania - Austria 2-0: Magull e Popp fanno la differenza

I gol di Lina Magull nel primo tempo e Alexandra Popp al 90' piegano l'indomita Austria e mandano la Germania in semifinale di UEFA Women's EURO 2022.

I momenti chiave

13' Georgieva colpisce un palo di testa per l'Austria

25' Magull porta in vantaggio la Germania

46' Gwinn colpisce un legno con un rasoterra

53' Il tiro dalla distanza di Dunst carambola sulla traversa

57' Puntigam colpisce un altro palo con una potente conclusione

79' Bühl scheggia la traversa per la Germania

90' Popp raddoppia con un gol di rapina