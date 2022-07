Gol alla fase finale di Women's EURO: tutte le statistiche e i record

In 13 edizioni del Campionato Europeo UEFA femminile ci sono stati 485 gol in 177 partite.

Tutti gli anni indicati sono quelli dei tornei finali; 16 squadre nel 2017, 12 squadre nel 2009 e nel 2013, otto tra il 1997 e il 2005 e quattro squadre prima del 1997, compresi il 1984 e il 1995, che non prevedevano format a quattro squadre a girone unico. Le voci in grassetto sono le nuove entrate per il 2022.

Gol che hanno segnato un traguardo

100 Angélique Roujas: Francia - Russia, fase a gironi 1997 (02/07/1997)

200 Solveig Gulbrandsen: Norvegia - Svezia, semifinale 2005 (16/06/2005)

300 Nilla Fischer: Svezia - Finlandia, fase a gironi 2013 (13/07/2013)

400 Daniëlle van de Donk: Paesi Bassi - Inghilterra, semifinale 2017 (03/08/2017)

Maggior numero di gol per squadra

I più grandi gol a Women's EURO

97 Germania Ovest/Germania

71 Svezia54 Inghilterra

51 Norvegia

38 Italia

37 Francia

33 Danimarca

Maggior numero di gol per giocatrice

10 Inka Grings (Germania)

10 Birgit Prinz (Germania)

8 Carolina Morace (Italia)

8 Heidi Mohr (Germania/Germania Ovest)

8 Lotta Schelin (Svezia)

Maggior numero di gol: fase a eliminazione diretta

8 Heidi Mohr (Germania/Germania Ovest)

7 Inka Grings (Germania)

7 Birgit Prinz (Germania)

5 Carolina Morace (Italia)

5 Pia Sundhage (Svezia)

5 Lena Videkull (Svezia)



Maggior numero di gol: fase a gironi

6 Lotta Schelin (Svezia)

5 Melania Gabbiadini (Italia)

5 Beth Mead (Inghilterra)

Miglior media gol a partita: squadre*

2,26 Germania/Germania Ovest (97 in 43)

1,78 Svezia (71 in 40)

1,74 Inghilterra (54 in 31)

1,59 Paesi Bassi (27 in 17)

1,54 Francia (37 in 24)

1,31 Norvegia (51 in 39)

Minimo dieci partite giocate

Miglior media gol a partita: giocatrici*

1,67 Beth Mead (Inghilterra, 5 in 3)

1,25 Jodie Taylor (Inghilterra, 5 in 4)

1,00 Marianne Pettersen (Norvegia, 4 in 4)

0,91 Inka Grings (Germania, 10 in 11)

0,89 Heidi Mohr (Germania Ovest/Germania, 8 in 9)



*Almeno quattro gol segnati

Maggior numero di gol in un torneo: squadre

21 Germania (2009)

15 Germania (2005)

14 Inghilterra (2022)

13 Germania (2001), Paesi Bassi (2017), Svezia (2013)

Maggior numero di gol in un torneo: giocatrici

Le capocannoniere di Women's EURO: 2001-2017

6 Inka Grings (Germania 2009)

5 Beth Mead (Inghilterra 2022)

5 Lotta Schelin (Svezia 2013)

5 Jodie Taylor (Inghilterra 2017)

4 Inka Grings (Germania 2005)

4 Vivianne Miedema (Paesi Bassi 2017)

4 Heidi Mohr (Germania 1991)

4 Carolina Morace (Italia 1997)

4 Marianne Pettersen (Norvegia 1997)

4 Angélique Roujas (Francia 1997)

4 Pia Sundhage (Svezia 1984)

Maggior numero di gol in una fase a gironi (squadra)

I 14 gol dell'Inghilterra nella fase a gironi

14 Inghilterra 2022

11 Germania 2001

10 Inghilterra 2017

10 Germania 2009

Maggior numero di gol in una fase a gironi (giocatrice)

5 Beth Mead (Inghilterra 2022)

4 Marianne Pettersen (Norvegia 1997)

4 Angélique Roujas (Francia 1997)

4 Jodie Taylor (Inghilterra 2017)

Maggior numero di gol in una fase a gironi (cumulativo)

24 2022 Gruppo C (Svezia 8, Paesi Bassi 8, Svizzera 4, Portogallo 4)

22 2022 Gruppo A (Inghilterra 14, Norvegia 4, Austria 3, irlanda del Nord 1)

22 2005 Gruppo B (Germania 8, Norvegia 6, Francia 4, Italia 4)

Maggior numero di gol in una partita (singole squadre)

Vittoria da record: Inghilterra - Norvegia 8-0

8 Inghilterra (8-0 contro Norvegia, fase a gironi 2022)

6 Inghilterra (6-0 contro Scozia, fase a gironi 2017)

6 Germania (6-2 contro Inghilterra, finale 2009)

5 Inghilterra (5-0 contro Irlanda del Nord, fase a gironi 2022)

5 Francia (5-1 contro l'Italia, fase a gironi 2022)5 Germania (5-0 contro Russia, fase a gironi 2001)

5 Germania (5-1 contro Francia, fase a gironi 2009)

5 Norvegia (5-0 contro Danimarca, fase a gironi 1997)

5 Norvegia (5-3 contro Italia, fase a gironi 2005)

5 Svezia (5-0 contro Finlandia, fase a gironi 2013)

5 Svezia (5-0 contro il Portogallo, fase a gironi 2022)

Maggior numero di gol in una partita (totali)

Highlights: Norvegia - Italia 5-3, UEFA Women's EURO 2005

8 Norvegia - Italia 5-3 (fase a gironi 2005)

8 Inghilterra - Germania 2-6 (finale 2009)

8 Inghilterra - Norvegia 8-0 (fase a gironi 2022)

7 Norvegia - Svezia 4-3 (semifinale di andata 1995)

7 Francia - Danimarca 3-4 (fase a gironi 2001)

6 Francia - Germania 1-5 (fase a gironi 2009)

6 Inghilterra - Scozia 6-0 (fase a gironi 2017)

6 Paesi Bassi - Danimarca 4-2 (finale 2017)

6 Francia - Italia 5-1 (fase a gironi 2022)

Pareggio con più gol

2-2 Italia - Danimarca (fase a gironi 1997)

2-2 Portogallo - Svizzera (fase a gironi 2022)

La semifinale di ritorno del 1987 tra Svezia e Inghilterra e la semifinale di 2005 tra Svezia e Norvegia sono terminate 2-2 dopo 90 minuti: la Svezia le ha vinte entrambe per 3-2 dopo i supplementari.

Maggior numero di gol in una partita

4 Marianne Pettersen (Norvegia - Danimarca 5-0, fase a gironi 1997: 15', 17', 49', 79')

3 Lena Videkull (Svezia - Norvegia 4-1, semifinale di ritorno 1995: 59', 61', 76')

3 Angélique Roujas (Francia - Russia 3-1, fase a gironi 1997: 26', 57', 74')

3 Jodie Taylor (Inghilterra - Scozia 6-0, fase a gironi 2017: 11', 26', 53')

3 Grace Geyoro (Francia - Italia 5-1, fase a gironi 2022: 9', 40', 45')

3 Beth Mead (Inghilterra - Norvegia 8-0, fase a gironi 2022: 34', 38', 81')

Doppiette in più partite

Inka Grings (Germania; 2 contro Finlandia nella semifinale del 2005, 2 contro Italia ai quarti del 2009, 2 contro Inghilterra nella finale 2009)

Heidi Mohr (Germania; 2 contro Italia nella semifinale del 1991, 2 contro Norvegia nella finale del 1991, 2 contro Inghilterra nella semifinale di andata del 1995)

Lotta Schelin (Svezia; 2 nella fase a gironi del 2013 contro Finlandia, 2 ai quarti del 2013 contro Islanda)

A segno in tutte le partite della fase a gironi

Beth Mead (Inghilterra, 2022; 1 contro Austria, 3 contro Norvegia, 1 contro Irlanda del Nord)

Alex Popp (Germania, 2022; 1 contro Danimarca, 1 contro Spagna, 1 contro Finlandia)

Marcatrice più giovane e anziana

Julie Nelson (37 anni 33 giorni); Irlanda Del Nord - Norvegia, fase a gironi 2022

Marcatrice più giovane a Women's EURO: Isabell Herlovsen contro la Francia

Isabell Herlovsen (16 anni 351 giorni); Norvegia - Francia, fase a gironi 2005

Maggior numero di marcatrici diverse in una partita

5 Germania - Francia 5-1, fase a gironi 2009

5 Inghilterra - Norvegia 8-0, fase a gironi 2022

Giocatrici a segno in più edizioni

5 Birgit Prinz (Germania 1995, 1997, 2001, 2005, 2009)

4 Maren Meinert (Germania 1993, 1995, 1997, 2001)

4 Heidi Mohr (Germania Ovest/Germania 1989, 1991, 1993, 1995)

4 Carolina Morace (Italia 1984, 1987, 1993, 1997)

Maggior numero di partite consecutive in gol (squadra)

19 Germania (2-0 contro Danimarca, dalla fase a gironi 1997 al 6-2 contro l'Inghilterra nella finale del 2009)

Gol per turno

Fase a gironi: 322 (120) – 2,68 a partita (incluso 2022)

Quarti di finale*: 29 (12) – 2,42 a partita

Semifinali: 79 (28) – 2,82 a partita

Finale terzo posto: 13 (4) – 3,25 a partita

Finale: 42 (13) – 3,23 a partita

TOTALE: 485 (177) – 2,74 a partita

*Solo 2009, 2013 e 2017 (quando facevano parte della fase finale).

Sono comprese le semifinali (1984 e 1995) e la finale (1984) in due partite. Tutte le gare a eliminazione diretta includono i gol ai supplementari ma non ai rigori.

Gol per anno

Women's EURO 2017: guarda tutti i 68 gol

Tornei a 16 squadre

2022 (ancora in corso): 78 (3.25 a partita)

2017: 68 (2,19 a partita)

Tornei a 12 squadre

2013: 56 (2,24 a partita)

2009: 75 (3,00 a partita)



Tornei a otto squadre

2005: 50 (3,33 a partita)

2001: 40 (2,67 a partita)

1997: 35 (2,33 a partita)



Tornei a quattro squadre

1995: 25 (5,00 a partita)

1993: 8 (2,00 a partita)

1991: 10 (2,50 a partita)

1989: 13 (3,25 a partita)

1987: 13 (3,25 a partita)

1984: 14 (2,33 a partita)