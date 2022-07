Francia - Paesi Bassi, anteprima quarti di finale Women's EURO: dove guardarla, orario e probabili formazioni

La Francia affronta i Paesi Bassi a Rotherham ai quarti di finale di UEFA Women's EURO 2022 sabato 23 luglio.

Francia - Paesi Bassi in breve Quando: sabato 23 luglio, 21:00 CET

Dove: New York Stadium, Rotherham

Cosa: ultimo quarto di finale

Dove guardare Francia - Paesi Bassi in TV

Probabili formazioni

Francia: Peyraud-Magnin; Perisset, Mbock Bathy, Renard, Karchaoui; Matéo, Bilbault, Geyoro; Diani, Malard, Cascarino

Diffidate: Sakina Karchaoui

Paesi Bassi: Van Domselaar; Wilms, Van der Gragt, Nouwen, Janssen; Groenen, Roord, Spitse; Van de Donk, Miedema, Brugts

Diffidate: Jill Roord, Lineth Beerensteyn, Dominique Janssen, Damaris Egurrola

L'opinione dal campo

Corinne Diacre, Ct Francia: "Volevamo vincere il girone e l'abbiamo fatto dopo due partite. [Contro l'Islanda] sono riuscita a far giocare chi aveva avuto meno possibilità ed è andata molto bene. Non abbiamo nuovi infortuni, quindi abbiamo 22 giocatrici a disposizione per i quarti di finale ed è importante. Abbiamo grandi attaccanti che creano molte occasioni, ma dobbiamo essere più concrete".

Mark Parsons, Ct Paesi Bassi: "Giochiamo contro una grande squadra, ma credo che nessuno voglia giocare contro di noi. [Nell'ultimo confronto diretto] il risultato non è stato quello che volevamo [sconfitta per 3-1 a febbraio], ma ci siamo detti che la prossima volta avremmo giocato meglio e che avremmo avuto più opportunità".

Statistiche

Francia

Primo posto Gruppo D

Francia - Italia 5-1 (Rotherham)

Francia - Belgio 2-1 (Rotherham)

Islanda - Francia 1-1 (Rotherham)

Miglior piazzamento a Women's EURO: quarti di finale (2009, 2013, 2017, 2022)

Precedenti ai quarti di finale di Women's EURO

03/09/2009: Paesi Bassi - Francia 0-0, 5-4 dcr (Tampere)

22/07/2013: Francia - Danimarca 1-1, 2-4 dcr (Linkoping)

30/07/2017: Inghilterra - Francia 1-0 (Deventer)

Paesi Bassi

Secondo posto Gruppo C

Paesi Bassi - Svezia 1-1 (Sheffield)

Paesi Bassi - Portogallo 3-2 (Wigan e Leigh)

Svizzera - Paesi Bassi 1-4 (Sheffield)

Miglior piazzamento a Women's EURO: campione (2017)

Precedenti ai quarti di finale di Women's EURO

29/07/2017: Paesi Bassi - Svezia 2-0 (Doetinchem)