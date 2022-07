Anteprima giornaliera di UEFA Women's EURO 2022: guida alle partite di sabato

La Germania ha vinto il Gruppo B di UEFA Women's EURO 2022 e all'ultima giornata di sabato affronterà una Finlandia già eliminata. Tutti gli occhi però saranno puntati a Brentford per la sfida-spareggio per il secondo posto tra Danimarca e Spagna che varrà un posto ai quarti contro le padrone di casa dell'Inghilterra.

Ecco un'anteprima delle partite di sabato.

Gruppo B In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti GER Germania Ora in gioco 2 2 0 0 6 0 6 6 ESP Spagna Ora in gioco 2 1 0 1 4 3 1 3 DEN Danimarca Ora in gioco 2 1 0 1 1 4 -3 3 FIN Finlandia Ora in gioco 2 0 0 2 1 5 -4 0

Highlights: Danimarca 1-0 Finlandia

Vice campione d'Europa cinque anni fa, la Danimarca deve battere la Spagna per qualificarsi dato che è in svantaggio per la differenza reti pur essendo a pari punti con le spagnole al secondo posto. Entrambe infatti hanno perso contro la Germania e battuto la Finlandia. Le danesi hanno perso 4-0 contro le otto volte campionesse e vinto 1-0 contro la Finlandia grazie al gol della due volte Calciatrice dell'Anno UEFA Pernille Harder che proverà a essere decisiva anche questa volta.

La Spagna è senza la vincitrice del premio UEFA Alexia Putellas, infortunata, insieme a Jenni Hermoso, e ha subito gol nei primi minuti delle prime due giornate. Le spagnole hanno vinto 4-1 in rimonta contro la Finlandia ma perso 2-0 con la Germania. Un'altra giocatrice del Barcellona, Aitana Bonmatí, si sta imponendo come leader del rinnovato attacco della Spagna e ha già segnato una doppietta alla Danimarca in un'amichevole vinta 3-0 in casa nel giugno 2021.

La statistica: la Danimarca è rimasta imbattuta contro la Spagna nei primi 12 incontri prima dell'amichevole dello scorso anno; nove le vittorie.

Compra i biglietti di Women's EURO

Highlights: Germania 2-0 Spagna

La Germania ha battuto senza difficoltà Danimarca e Spagna dimostrando che il famigerato 'girone della morte' non era così mortale per loro. Le tedesche sono già matematicamente prime mentre le finlandesi non possono andare oltre il quarto posto. Prima di questa partita a Milton Keynes sapranno se la Norvegia o l'Austria le attenderanno nel quarto di finale di giovedì a Brentford, stadio delle travolgenti vittorie della Germania in questi Europei. Tuttavia Martina Voss-Tecklenburg vorrà mantenere lo slancio del momento in vista dei quarti anche se molto probabilmente attuerà un ampio turnover.

La Finlandia invece gioca per l'orgoglio e per interrompere la striscia di sette partite senza vittorie nelle fasi finali WEURO - striscia iniziata nel 2009. La presenza della tedesca Alex Popp, in gol nelle prime due giornate WEURO, non farà dormire sonni tranquilli alla Finlandia dato che ha segnato una doppietta l'ultima volta che queste squadre si sono incontrate, un 7-0 in amichevole nel 2010.

La statistica: la Germania ha vinto tutte e otto le partite di Women's EURO giocate in Inghilterra, compreso un 4-1 sulla Finlandia nella semifinale 2005.

Dove guardare Women's EURO: TV/streaming