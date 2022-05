Guida alle squadre di Women's EURO: Portogallo

Partite Gruppo C

Sabato 9 luglio

Portogallo - Svizzera (18:00, Wigan & Leigh)

Mercoledì 13 luglio

Olanda - Portogallo (21:00, Wigan & Leigh)

Domenica 17 luglio

Svezia - Portogallo (18:00, Wigan & Leigh)

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo E (G8 V6 P1 GF10 GS2), spareggio contro Russia 0-1 (0-1c, 0-0t) *Il Portogallo sostituisce la Russia

Miglior piazzamento a Women's EURO: fase a gironi (2017)

Women's EURO 2017: fase a gironi

Highlights 2017: Scozia - Portogallo 1-2

Giocatrice chiave: Carole Costa

Osservata speciale: Francisca Nazareth

Ct: Francisco Neto

Tattica

In genere, il Portogallo schiera un 4-3-3 in tutte le categorie, dalla nazionale maggiore alle giovanili. Tuttavia, in alcune gare di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA femminile ha schierato un 3-5-2 per sfruttare le fasce. Dolores Silva funge da perno di centrocampo a fianco di Andreia Norton, mentre Jessica Silva, Kika Nazareth, Ana Borges e Diana Silva sono le principali armi in attacco.

Tradizione

Dalla metà degli anni '90, il Portogallo ospita le squadre più forti in Coppa d'Algarve. La squadra aveva partecipato alla prima edizione di EURO nel 1984 ma non vi era più tornata per un decennio. Dopo aver perso gli spareggi per le edizioni 1997 e 2001, ha fatto ritorno alla fase finale a Women's EURO 2017, soffiando il posto alla Romania per la regola dei gol in trasferta ai supplementari dello spareggio di ritorno. Nella fase a gironi in Olanda ha perso di misura contro Spagna e Inghilterra e ha vinto 2-1 contro la Scozia, battuta anche nelle qualificazioni per questa edizione.