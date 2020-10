La situazione delle qualificazioni a Women's EURO 2021

Le qualificazioni a UEFA Women's EURO 2021 sono in corso con 47 squadre (un record) in corsa per 15 posti nella fase finale che si giocherà in Inghilterra (già qualificata come nazione ospitante) dal 6 al 31 luglio 2022

Come funzionano le qualificazioni

Le vincenti dei gironi e le tre seconde con i risultati migliori contro la prima, terza, quarta e quinta del proprio girone raggiungeranno i padroni di casa dell' Inghilterra nella fase finale .

e le raggiungeranno i padroni di casa dell' nella . Le altre sei seconde accederanno agli spareggi di ottobre 2020 per i tre rimanenti posti nella fase finale a 16 squadre che si giocherà l'estate successiva.

La situazione dei gironi

Confermate tra le prime due posizioni: Belgio, Danimarca, Germania, Italia, Svizzera

Gruppo A: Olanda (campione in carica), Slovenia, Russia, Kosovo, Estonia, Turchia

I campioni in carica dell'Olanda hanno vinto sette partite su sette e con un'altra vittoria blinderebbero la qualificazione in caso di successo nella sfida interna di venerdì contro l'Estonia. La Russia e è a nove punti dall'Olanda con quattro partite da giocare. La Slovenia, che venerdìgiocherà in casa della Russia, è a pari punti con le russe ma ha una partita in più. Il Kosovo deve ancora affrontare i campioni in carica per due volte ed è a tre lunghezze dal secondo posto; venerdì giocherà in trasferta con la Turchia.

La Danimarca festeggia un gol a Malta Domenic Aquilina

Gruppo B: Danimarca, Italia, Bosnia-Erzegovina, Israele, Malta, Georgia

La Danimarca ha battuto 4-0 Israele mercoledì confermandosi a punteggio pieno dopo otto gare. l'Italia, vincitrice di sette gare su sette finora, ospiterà le danesi a Empoli martedì. Le due squadre sono già sicure dei primi due posti finali nel girone.

Gruppo C: Norvegia, Galles, Bielorussia, Irlanda del Nord, Isole Faroe

La Norvegia è ancora a punteggio pieno dopo la vittoria di settembre per 1-0 sul Galles e martedì sarà di scena a Cardiff dopo il successo 4-0 di giovedì contro le Isole Faroe. Le norvegesi hanno l'occasione per qualificarsi se contro il Galles conquisteranno più punti della Bielorussia contro l'Irlanda del Nord. La Bielorussia è a cinque punti dal Galles con due gare in meno. L'Irlanda del Nord è a un punto dalla Bielorussia e ha già giocato andata e ritorno contro Norvegia e Galles ma deve ancora affrontare due volte la Bielorussia.

La Norvegia ha allungato a otto sul Galles vincendo a Oslo Getty Images

Gruppo D: Spagna, Repubblica Ceca, Polonia, Moldavia, Azerbaigian

La Spagna, ancora imbattuta, ha gli stessi punti della Repubblica Ceca ma ha una partita in meno poiché venerdì affronterà una squadra già battuta 5-1 in trasferta. La Polonia ha due punti in meno e una partita in più della Spagna ma è in svantaggio negli scontri diretti contro la Repubblica Ceca.

Gruppo E: Finlandia, Scozia, Portogallo, Albania, Cipro

Prima dell'ultima partita del girone nel 2019, tre squadre erano a punteggio pieno, ma dopo l'1-1 di marzo tra Portogallo e Finlandia con gol nei minuti di recupero di Sällström, solo una squadra è rimasta a punteggio pieno. La Finlandia ha racconto invece dieci punti in quattro partite ma la Scozia ha vinto due gare su due ed è a due lunghezze dal Portogallo. Non ci sono state partite del girone a settembre; venerdì la Scozia giocherà contro l'Albania mentre il Portogallo in casa di Cipro. Martedì la Finlandia ospiterà la Scozia.

La svedese Magdalena Eriksson esulta per il gol all'Ungheria TT News Agency/AFP via Getty Images

Gruppo F: Svezia, Islanda, Ungheria, Slovacchia, Lettonia

Giovedì la Svezia ha battuto 7-0 la Lettonia, portandosi a +3 sull'Islanda (anch'essa imbattuta). La Svezia si qualificherà in caso di successo contro l'Islanda (che ha una partita in meno) martedì.

Gruppo G: Austria, Francia, Serbia, Macedonia del Nord, Kazakistan

L'Austria ha vinto cinque partite su cinque mentre la Francia quattro su quattro. Nell'ultima vittoria delle francesi, le due reti reti nelle fasi iniziali hanno permesso ad Eugénie Le Sommer di superare Marinette Pichon come migliore marcatrice di sempre della Francia con 82 reti. La Serbia ha sei punti in meno ma deve ancora giocare contro le prime due in classifica e quindi non è matematicamente fuori dai giochi. L'Austria ospita la Francia il 26 ottobre e con un punto blinderebbe almeno il secondo posto. I Bleues invece staccherebbero il pass per la qualificazione battendo venerdì la Macedonia del Nord.

Eugénie Le Sommer segna la sua 82esima rete con la Francia (un record) Igor Panevski

Gruppo H: Svizzera, Belgio, Romania, Croazia, Lituania

La Svizzera martedì ha battuto il Belgio 2-1 a settembre interrompendo il cammino perfetto delle belghe e piazzandosi a un punto dalla capolista e al secondo posto matematico. Il Belgio è ormai sicuro di arrivare almeno agli spareggi. Il primo posto si deciderà probabilmente con la sfida del 30 novembre tra Belgio e Svizzera ma potrebbe anche decidersi martedì se la squadra di Nils Nielsen dovesse vincere in Romania e i Red Flame perdere in Lituania.

Gruppo I: Germania, Repubblica d'Irlanda, Grecia, Ucraina, Montenegro

La Germania ha vinto 3-0 a settembre contro l'allora imbattuta Repubblica d'Irlanda e poi ha superato il Montenegro balzando a 18 punti in sei partite e blindando almeno il secondo posto. L'Irlanda è a cinque punti di distanza a due partite dalla fine, di cui una il 30 novembre in casa della Germania che potrebbe già essersi qualificata con una vittoria sulla Grecia quattro giorni prima, o se la squadra di Vera Pauw non dovesse vincere in Ucraina venerdì. L'Ucraina è a sette punti dal secondo posto dell'Irlanda con una gara in meno; deve vincere venerdì per evitare la matematica qualificazione della sua rivale.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Women’s EURO 2017: guarda ora tutti i 68 gol!

Calendario

Rimanenti partite di qualificazione: 21–27 ottobre, 26 novembre–1 dicembre 2020

Sorteggio spareggi: da confermare

Spareggi: aprile 2021

Sorteggio fase finale: da confermare, Inghilterra

Fase finale: 6–31 luglio 2022, Inghilterra

Riepilogo

L'Olanda è la squadra campione in carica e ha raggiunto la sua prima finale di Coppa del Mondo femminile FIFA nel 2019.

L'Olanda ha il diritto di indossare il badge di campione ©Getty Images

Svezia e Inghilterra (come Gran Bretagna), semifinaliste al Mondiale, raggiungeranno l'Olanda alle Olimpiadi del 2020 in Giappone.

Francia, Germania, Italia e Norvegia hanno raggiunto i quarti di finale della Coppa del Mondo, la Spagna è uscita agli ottavi mentre la Scozia (all'esordio) è uscita alla fase a gironi.

La Danimarca è arrivata seconda a EURO 2017 mentre Austria e England sono arrivate in semifinale.

La Germania ha vinto ogni edizione EURO dal 1995 fino al 2017 - sei consecutive - quando è uscita contro la Danimarca ai quarti.

La Germania ha vinto otto titoli, la Norvegia due mentre Svezia e Olanda uno a testa.

Cipro è all'esordio in competizioni maggiori mentre Kosovo e al suo primo Women's EURO.

Francia e Austria erano nello stesso girone a UEFA Women's EURO 2017 quando poi sono passate entrambe.

La Ct della Finlandia, Anna Signeul, era l'allenatrice della Scozia che ha condotto alla sua prima fase finale nel 2017.

La Norvegia è arrivata davanti al Galles nelle qualificazioni alla fase finale del 2017.

Il Portogallo è passata ai danni della Finlandia negli spareggi del 2017 qualificandosi alla sua prima fase finale.