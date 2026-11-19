OL Lyonnes e Barcelona si assicurano un posto tra le prime quattro nella fase campionato di UEFA Women's Champions League con una giornata d'anticipo e vanno direttamente ai quarti di finale, in una serata in cui anche Bayern München, Paris FC e Roma centrano vittorie importanti.

L'OLL conquista un meritato 2-0 in casa dell'Arsenal ma viene superato in vetta alla classifica dal Barcellona, che batte il Servette 6-0. Il Bayern sale al terzo posto grazie al 4-0 in casa dell'Austria Wien, mentre Roma e Paris ottengono due preziose vittorie in extremis contro Benfica e HB Køge. UEFA.com riepiloga tutte le partite della quinta giornata di giovedì.

Women's Champions League 2026/27 Matematicamente ai quarti di finale: Barcelona, OL Lyonnes Ai quarti di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta: Arsenal, Bayern München, Chelsea, Juventus, Manchester City, OL Lyonnes, Real Madrid Matematicamente eliminate: Austria Wien

Tabellone della fase a eliminazione diretta (in aggiornamento)

L'OL Lione va ai quarti di finale per la diciottesima volta (record), ponendo fine all'imbattibilità dell'Arsenal nella fase campionato e inanellando la quinta partita consecutiva senza subire gol. L'Arsenal è ottavo, ma i risultati delle altre gare gli garantiscono almeno il passaggio agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con la possibilità di raggiungere i quarti per la diciottesima volta.

Le ospiti iniziano con il piede giusto e vengono premiate a metà del primo tempo quando Jule Brand, servita da Vicki Becho, insacca il suo terzo gol in tre partite contro le Gunners. Marie-Antoinette Katoto calcia alto da due passi e Lily Yohannes ha diverse occasioni dalla distanza, ma poi Melchie Dumornay raddoppia con il suo quinto gol in cinque confronti con l'Arsenal.

Player of the Match: Melchie Dumornay (OL Lyonnes)

Il Barcellona si assicura un posto ai quarti di finale per la dodicesima stagione consecutiva (record che condivide solo con l'OLL) grazie a una vittoria che lo porta in testa alla classifica e davanti alla squadra francese per differenza reti. Il gol di Aitana Bonmatí è il primo di tre segnati in 13 minuti ed è seguito da quelli di Clàudia Pina ed Esmee Brugts.

Caroline Graham Hansen trasforma un rigore e mantiene viva la sua striscia di gol nella fase campionato. Quindi, Clàudia Pina completa una tripletta e contribuisce a un altro record del club: 16 partite consecutive senza sconfitte in Women's Champions League.

Player of the Match: Claudia Pina (Barcelona)

Simula i risultati

Highlights: Austria Wien - Bayern 0-4

Il Bayern si assicura un posto alla fase a eliminazione diretta e inizierà la sesta giornata al terzo posto, grazie a una vittoria davanti a un pubblico record per una squadra femminile austriaca (9124 spettatori). Il gol più bello è quello di Alara nel secondo tempo.

La giovane trequartista insacca la palla all'incrocio dopo i gol di Klara Bühl e Pernille Harder nel primo tempo, poi Sophie Proost chiude definitivamente la partita. Il Bayern domina dall'inizio alla fine, totalizzando 25 tiri in porta e colpendo ben tre legni. L'Austria esce invece di scena nella stagione d'esordio.

Player of the Match: Klara Bühl (Bayern)

Sofia Jahnukainen segna un gol decisivo nei minuti di recupero e regala alla Roma la seconda vittoria consecutiva nella competizione, permettendole di superare il Benfica e di portarsi al nono posto in classifica. Kayleigh van Dooren porta in vantaggio le giallorosse, ma un combattivo Benfica riesce a recuperare in entrambe le occasioni.

Caroline Møller scaglia un tiro potentissimo e regala al Benfica il primo pareggio, mentre Flourish Sabastine approfitta di una mischia in area e firma il secondo. Alla fine, però, è la subentrata Jahnukainen a fare la differenza.

Player of the Match: Kayleigh van Dooren (Roma)

Highlights: Paris - HB Køge 2-1

Célina Ould Hocine sfrutta una respinta su rigore e segna il gol decisivo nel recupero, regalando al Paris la prima vittoria nella fase campionato e portandolo al dodicesimo posto con un punto di vantaggio sull'HB Køge. La gara si apre con un gol di testa di Catherine Paulson, ma Sheika Scott pareggia al 35' con un tiro deviato.

Il portiere dell'HB Køge, Lauren Kozal, devia sopra la traversa un tiro dalla distanza di Hillary Diaz nel finale di partita, poi intercetta anche il rigore di Ould Hocine dopo un fallo su Manoly Baquerizo, ma Hocine ribadisce in rete e decide la gara.

Player of the Match: Sheika Scott (Paris)﻿

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