UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
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Women's Champions League: tutte le Player of the Match 2026/27

martedì 22 settembre 2026

Scopri chi è stata nominata Player of the Match in ogni partita di UEFA Women's Champions League 2026/27.

Giulia Gwinn del Bayern con il premio Player of the Match alla prima giornata
Giulia Gwinn del Bayern con il premio Player of the Match alla prima giornata UEFA via Getty Images

La UEFA assegnerà il premio Player of the Match dopo ogni partita di UEFA Women's Champions League 2026/27 per incoronare le giocatrici più decisive della massima competizione femminile per club in Europa.

Le vincitrici, votate dagli osservatori tecnici UEFA, ricevono il premio dopo ogni gara. Le squadre in grassetto nel seguente elenco sono quelle della giocatore selezionata.

Dove guardare la Women's Champions League

Prima giornata 1

Bayern München - Manchester City 2-2 – Giulia Gwinn
Inter - Häcken 1-0 – Ivana Andres Sanz
Arsenal - HB Køge Women 1-0 – Kyra Cooney-Cross
Juventus - Benfica 1-2 – Marit Bratberg Lund
Real Madrid - Paris Saint-Germain 1-1 – Felicia Schröder

Calendario e risultati squadra per squadra
© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 22 settembre 2026