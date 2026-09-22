Women's Champions League: tutte le Player of the Match 2026/27
martedì 22 settembre 2026
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Scopri chi è stata nominata Player of the Match in ogni partita di UEFA Women's Champions League 2026/27.
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La UEFA assegnerà il premio Player of the Match dopo ogni partita di UEFA Women's Champions League 2026/27 per incoronare le giocatrici più decisive della massima competizione femminile per club in Europa.
Le vincitrici, votate dagli osservatori tecnici UEFA, ricevono il premio dopo ogni gara. Le squadre in grassetto nel seguente elenco sono quelle della giocatore selezionata.
Prima giornata 1
Bayern München - Manchester City 2-2 – Giulia Gwinn
Inter - Häcken 1-0 – Ivana Andres Sanz
Arsenal - HB Køge Women 1-0 – Kyra Cooney-Cross
Juventus - Benfica 1-2 – Marit Bratberg Lund
Real Madrid - Paris Saint-Germain 1-1 – Felicia Schröder