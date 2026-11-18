Quinta giornata UEFA Women's Champions League, riepilogo e highlights: la Juventus vince nei minuti finali, l'Inter perde col Real Madrid
mercoledì 18 novembre 2026
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Nella quinta giornata di Women's Champions League, l'Inter perde in casa del Real Madrid, mentre la Juventus batte l'OH Leuven nei minuti finali.
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Nella quinta giornata di UEFA Women's Champions League, l'Inter perde 3-1 in trasferta contro il Real Madrid, mentre la Juventus batte l'OH Leuven in casa grazie a due gol segnati nei minuti finali.
Vi raccontiamo le partite della quinta giornata.
Häcken - Manchester City 0-2
Il City conquista la seconda vittoria consecutiva della fase campionato grazie al convincente successo contro l'Häcken a Göteborg. Dopo un primo tempo a reti bianche, le ospiti sbloccano il risultato con un tiro quasi involontario di Lauren Hemp dopo una respinta di Emma Östlund.
Il City chiude virtualmente la gara al 77' col raddoppio di Khadija Shaw su un passaggio intelligente e preciso di Hemp dalla profondità. Mary Fowler ha sui piedi la palla del 3-0 nei minuti di recupero, ma il suo rigore viene parato da Jennifer Falk.
Player of the Match: Lauren Hemp (Manchester City)
Real Madrid - Inter 3-1
Entrata dalla panchina nella ripresa, Signe Bruun è la protagonista assoluta della gara grazie alla doppietta che regala i tre punti al Real Madrid contro una tenace Inter. Le nerazzurre vanno sotto dopo 28 minuti per il gol di Lineth Beerensteyn, e restano in dieci sul finire del primo tempo per l'espulsione di Karólína Vilhjálmsdóttir. Nonostante l'inferiorità numerica, le ospiti pareggiano con un colpo di testa di Michela Cambiaghi nei minuti di recupero del primo tempo.
Le nerazzurre difendono con determinazione nella seconda frazione di gioco, con Cecilía Rúnarsdóttir autrice di una serie di parate eccezionali. Tuttavia nei minuti finali, Bruun segna la doppietta (85' e 94') che stende definitivamente le nerazzurre, permettendo al Madrid di restare ancora imbattuto.
Player of the Match: Signe Bruun (Real Madrid)
Chelsea - Paris Saint-Germain 1-0
Dopo il pareggio a reti inviolate contro l’Häcken della scorsa settimana, il Chelsea sembra destinato a un’altra delusione, faticando a trasformare il proprio dominio in occasioni da gol concrete, ma la rete di Veerle Buurman nel finale regala la vittoria alle padrone di casa, portando la squadra inglese in testa alla classifica.
Player of the Match: Veerle Buurman (Chelsea)
Juventus - OH Leuven 2-0
Entrate dalla panchina nella ripresa, Annamaria Serturini e Matilde Pavan regalano la vittoria e i tre punti alle Bianconere. Il tiro al volo di Alixe Bosteels che si stampa sulla traversa della Juventus a poco meno di 20 minuti dalla fine, sembra essere la migliore occasione della partita, finché Serturini non sblocca il risultato ribadendo in rete la respinta di Lowiese Seynhaeve sul tiro di Amaiur Sarriegi. Nei minuti di recupero Pavan chiude definitivamente i conti con un bel tocco a scavalcare il portiere su un bell'assist di Alba Redondo.
Player of the Match: Eva Schatzer (Juventus)
Quinta giornata: giovedì
Ore 21:00 CET se non indicato
Austria Wien - Bayern München (18:45)
Paris FC - HB Køge Women (18:45)
Arsenal - OL Lyonnes
Barcelona - Servette
Benfica - Roma