Fantasy Football UEFA Women's Champions League: consigli per la quinta giornata

Mentre si avvicinano le penultime partite della fase campionato del Fantasy Football di UEFA Women's Champions League, presentato da Amazon, UEFA.com offre consigli su possibili selezioni, scadenze e uso dei jolly.

Le partite di questa settimana si disputeranno tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, con scadenza per la partecipazione al Fantasy Football alle 18:45 CET di entrambi i giorni.

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La quinta giornata in breve

• L'Arsenal gioca in casa contro l'OL Lyonnes, che ha segnato 20 gol senza subirne nessuno in quattro partite. La sfida è anche una riedizione della semifinale della scorsa stagione, con diverse delle migliori giocatrici del Fantasy Football che probabilmente scenderanno in campo.

• Il Barcelona, squadra dalla spiccata vocazione offensiva con 20 gol (capolista a pari merito) e in cui militano tre delle prime cinque giocatrici del Fantasy Football, ospita il Servette, che ha subito 16 reti.

• Il Chelsea, che ha tenuto la porta inviolata in quattro occasioni e vanta quattro delle prime cinque difensori del Fantasy Football, affronterà il Paris Saint-Germain, sconfitto dal Bayern la scorsa settimana.

Consigli principali Miglior giocatrice Fantasy: Caroline Graham Hansen (Barcelona, CEN, 9,8 milioni di euro) con 56 punti

Scelta più popolare: Ewa Pajor (Barcelona, ATT, €10,7 milioni) con 33 punti

Capocannoniere: Marie-Antoinette Katoto (OL Lyonnes, ATT, 6,4 milioni di euro) con sette gol

Potenziale affare: Lily Yohannes (OL Lyonnes, CEN, €5,6 milioni) con 29 punti

Miglior difensore: Veerle Buurman (Chelsea, DIF, €4,9 milioni) con 37 punti

Miglior portiere: Maria-Luisa Grohs (OL Lyonnes, POR, €4.0m) con 24 punti

Chi sono le migliori giocatrici del Fantasy Football in vista della quinta giornata?

La centrocampista Caroline Graham Hansen (9,8 milioni di euro, 56 punti) ha segnato il suo quinto gol stagionale e ha conquistato il suo terzo premio Player of the Match, contribuendo al pareggio del Barcellona contro l'Arsenal, ma è rimasta a riposo in campionato nel fine settimana. Ha 14 punti di vantaggio sulla compagna Clàudia Pina (9,2 milioni di euro, 42 punti), seconda nella classifica Fantasy.

L'attaccante Marie-Antoinette Katoto (€6,4 milioni, 41 punti) ha segnato due gol nella vittoria per 6-0 dell'OL contro la Juventus alla quarta giornata, diventando la capocannoniere della fase campionato con sette reti.

Guarda la doppietta di Marie-Antoinette Katoto contro la Juventus

Il Chelsea non ha ancora subito gol in quattro partite. Veerle Buurman (€4,9 milioni, 37 punti) è la miglior difensore del Fantasy Football e la quarta fra tutti i ruoli, avendo costantemente aggiunto almeno nove punti in ogni partita. L'OL Lyonnes vanta una difesa altrettanto impeccabile e Maria-Luisa Grohs (€4,0 milioni, 24 punti) rimane il miglior portiere del Fantasy Football dopo aver aggiunto altri sei punti al suo bottino contro la Juventus.

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Quali giocatrici sono in forma?

Le attaccanti Caroline Møller (€5,9 milioni, 16 punti) e Aoba Fujino (€5,0 milioni, 23 punti) sono balzate in alto nella classifica del Fantasy Football, totalizzando 12 punti ciascuna alla quarta giornata. Møller ha segnato e servito un assist in una prestazione da Player of the Match con il Benfica contro l'Austria Wien, mentre Fujino ha realizzato i suoi primi due gol della stagione nella vittoria del Manchester City contro l'Inter.

L'attaccante Felicia Schröder (€7,6 milioni, 23 punti) ha servito l'assist per tutti e tre i gol nella vittoria del Real Madrid contro il Paris FC. La sua compagna Arianna Caruso (€5,0 milioni, 22 punti) ha segnato ed è stata nominata Player of the Match: entrambe hanno così aggiunto 11 punti al loro bottino personale.

Guarda la doppietta di Aoba Fujino contro l'Inter

Diverse giocatrici dell'OL hanno incrementato il loro punteggio nella netta vittoria contro la Juventus, quarta partita consecutiva senza subire gol. La centrocampista Lily Yohannes (€5,6 milioni, 29 punti) ha segnato per la seconda gara consecutiva, mentre la difensora Wendie Renard (€6,0 milioni, 25 punti) ha segnato dopo aver sbagliato un rigore.

Jennifer Falk dell'Häcken (€4,3 milioni, 11 punti) ha totalizzato più punti di qualsiasi altro portiere alla quarta giornata, mantenendo la porta inviolata contro il Chelsea e guadagnando dieci punti Fantasy.

Limitless e Wildcard

Con la possibilità di effettuare trasferimenti illimitati tra la fine della fase campionato e l'inizio della fase a eliminazione diretta, questo potrebbe essere il momento giusto per giocare i jolly Limitless e Wildcard, utilizzabili una sola volta in questa stagione.

Il Limitless ti permette di scegliere la tua squadra ideale, senza limiti di budget, ma solo per una giornata. La squadra tornerà alla rosa precedente al termine di tutte le partite.

La Wildcard consente trasferimenti illimitati in vista della prossima giornata, ma con alcune limitazioni di budget. Tutte le giocatrici acquistate rimarranno definitivamente in rosa.

Regole e scadenze

I partecipanti possono utilizzare due trasferimenti gratuiti in vista della quinta giornata.

Le scadenze di questa settimana sono fissate alle ore 18:45 CET di mercoledì e giovedì, con la riapertura della finestra per le sostituzioni tra la prima e la seconda serata.

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