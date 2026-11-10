Riepilogo quarta giornata Women's Champions League, martedì: vince la Roma, Inter ko contro il City

Roma, Bayern München, Manchester City e Real Madrid centrano vittorie importanti nella gare della quarta giornata di UEFA Women's Champions League di martedì, mentre il Chelsea non va oltre lo 0-0 contro l’Häcken.

Aggiorna la tua squadra Fantasy

Highlights: Paris SG - Bayern 1-2

Il Bayern, ancora imbattuto, si porta a quota otto punti con una vittoria di misura. Le due squadre sono a pari punti al fischio d'inizio, ma le ospiti passano in vantaggio poco prima della mezz'ora quando il portiere Katarzyna Kiedrzynek devia nella propria porta un cross di Pernille Harder.

Harder serve l’assist per il raddoppio del Bayern poco prima dell'intervallo, con un passaggio sublime che permette a Klara Bühl di insaccare. Il Paris SG accorcia le distanze a metà del secondo tempo con un rigore trasformato da Paulina Dudek per fallo di mano in area di Linda Dallmann, ma il Bayern resiste e infligge alla squadra francese la prima sconfitta nella fase campionato.

Player of the Match: Klara Buhl (Bayern)

Highlights: Inter - Man City 1-4

Il Manchester City mette in mostra la sua qualità offensiva e rimonta lo svantaggio contro l'Inter, conquistando la prima vittoria dopo tre pareggi. Elisa Bartoli apre le marcature con un colpo di testa su un cross preciso, ma un'ispirata Aoba Fujino segna una doppietta e ribalta il punteggio prima dell'intervallo.

Le campionesse d’Inghilterra continuano a dominare e allungano il passo con un gol del capitano Kerstin Casparij, poi Grace Clinton segna la sua prima rete assoluta in Women's Champions League. L'Inter si rende pericolosa con Michela Cambiaghi, ma il suo tiro viene parato magistralmente da Ayaka Yamashita, e resta così a quattro punti.

Player of the Match: Laura Blindkilde Brown (Man City)

Highlights: Häcken - Chelsea 0-0

Il portiere Jennifer Falk guida la prodigiosa difesa dell’Häcken e contribuisce a una serata frustrante per il Chelsea. A Göteborg, le Blues dominano ma non riescono a superare Falk, che permette alla sua squadra di conquistare il secondo punto nella fase campionato.

L’estremo difensore della nazionale svedese compie parate straordinarie su Ellie Carpenter e Lucy Bronze, mentre Pernille Sanvig effettua un intervento decisivo sulla linea di porta e il Chelsea colpisce due traverse. L’Häcken ha qualche occasione in contropiede, ma la partita si conclude in parità: dopo quattro giornate, il Chelsea è a otto punti e non ha ancora subito gol.

Player of the Match: Jennifer Falk (Häcken)

Highlights: Real Madrid - Paris 3-0

Il Real Madrid segna tre gol in un secondo tempo convincente e conquista la prima vittoria dopo tre pareggi. La partita si sblocca al 55’ con Arianna Caruso, che insacca dopo una bella parata di Kinga Seweryn su un tiro di Felicia Schröder.

Dieci minuti dopo, la subentrata Lineth Beerensteyn raddoppia sfruttando un passaggio filtrante di Schröder e depositando in rete. È ancora Schröder a propiziare il terzo gol, servendo un pregevole assist di tacco per la conclusione vincente di Linda Caicedo.

Player of the Match: Arianna Caruso (Real Madrid)

Highlights: Roma - Servette 2-1

Dopo tre partite senza segnare, la Roma trova due gol spettacolari in nove minuti nel primo tempo e si porta a quattro punti. La capitana Manuela Giugliano è determinante in entrambe le azioni, con una finta magistrale che le permette di servire l’assist per il primo gol di Kayleigh van Dooren e un passaggio perfetto in profondità per Alayah Pilgrim, che raddoppia.

Gloria Marinelli accorcia le distanze su rigore a 16 minuti dalla fine, ma la Roma respinge l'assalto finale delle svizzere ed entra tra le prime 12. Il Servette è a una lunghezza di distanza a quota tre punti.

Player of the Match: Manuela Giugliano (Roma)