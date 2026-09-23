Classifica marcatrici Women's Champions League 2026/27: Marie-Antoinette Katoto

Con la tripletta messa a segno nella prima giornata, l'attaccante dell'OL Lyonnes, Marie-Antoinette Katoto, guida la classifica marcatrici della ﻿UEFA Women's Champions League 2026/27.

Classifica marcatrici Women's Champions League 2026/27 3 Marie Antoinette-Katoto (OL Lyonnes)

2 Marit Bratberg Lund (Benfica)

2 Melchie Dumornay (OL Lyonnes)

2 Ewa Pajor (Barcelona) *15 calciatrici con un gol

Katoto ha segnato tre gol nell'8-0 della prima giornata contro il Servette. Questa è la sua seconda tripletta nella competizione dopo i tre gol segnati col Paris Saint-Germain contro il Braga nel 2019. Melchie Dumornay ha segnato più di un gol in una partita di Women's Champions League per la quarta volta grazie alla tripletta messa a segno nella stessa partita.

Ewa Pajor, capocannoniera della stagione 2025/26 con 11 reti, ha iniziato con una doppietta con la maglia delle campionesse in carica del Barça contro il Paris FC. Anche la nazionale norvegese Bratberg Lund ha realizzato una doppietta nella vittoria per 2-1 della sua squadra nella trasferta contro la Juventus della prima giornata, dimostrando la sua abilità sui calci piazzati: prima ha trasformato un rigore e poi ha insaccato con un tiro a giro di sinistro su calcio di punizione.

La classifica completa

Classifica assist Women's Champions League 2026/27

2 Caroline Graham Hansen (Barcelona)﻿

2 Salma Paralleulo (OL Lyonnes)﻿

Caroline Graham Hansen ha fornito due assist nella partita della prima giornata del Barcelona contro il Paris FC Getty Images

Classifica completa assist