Fantasy Football di Women's Champions League: i consigli per la prima giornata

È tornato il Fantasy Football di UEFA Women's Champions League by Amazon! I fantallenatori possono adesso creare la propria squadra che scenderà in campo martedì nella prima giornata della fase campionato 2026/27.

Vi diamo qualche consiglio sulle possibili scelte per le partite di esordio, oltre alle regole e alle scadenze da tenere presenti prima dell’inizio della fase campionato.

Gioca al Fantasy

Il punto sulla prima giornata

• Il Barcelona, miglior attacco della passata stagione con 41 gol, dà il via alla difesa del titolo contro il Paris FC. Tra le giocatrici nella rosa delle campionesse in carica figurano le migliori del Fantasy 2025/26: Ewa Pajor (10,5 milioni di euro), Caroline Graham Hansen (9,5 milioni di euro) ed Esmee Brugts (5,5 milioni di euro).

• Sei squadre della fase campionato fanno il loro esordio nel Fantasy: Austria Wien, Häcken, HB Køge Women, Inter, Manchester City e Servette.

• Il Bayern München ospita il Manchester City in uno dei big match della prima giornata, con la prolifica Khadija Shaw (9,5 milioni di euro) del City e la creativa centrocampista del Bayern, Klara Bühl (8,5 milioni di euro), tra le giocatrici che potrebbero garantire buoni punteggi nel Fantasy.

Esmee Brugts ha totalizzato 71 punti Fantasy nella passata stagione vinta dal Barcelona NurPhoto via Getty Images

Consigli per il Fantasy Giocatrice che ha raccolto più punti Fantasy nel 2025/26: Alessia Russo (€10,5mln)

Scelta popolare: Klara Bühl (€8,5mln)

Capocannoniera passata stagione: Ewa Pajor (€10,5mln)

Nuovo ingresso di prima fascia nel Fantasy: Khadija Shaw (€9,5mln)

Possibile affare: Esmee Brugts (€5,5mln)

Quali giocatrici sono in forma?

La centrocampista Clàudia Pina (€9,0mln) ha segnato una tripletta (di cui un fantastico pallonetto da centrocampo) nel 6-0 di venerdì del Barcelona contro l'Alavés.

Diverse calciatrici hanno segnato più di un gol nell'ultima partita del proprio campionato, compresa la miglior marcatrice di sempre di Women's Champions League, Ada Hegerberg (€9,0mln), autrice di due gol su rigore con l'OL Lyonnes, e Lauren Hemp (€7,0mln), la cui doppietta è stata decisiva nella vittoria in rimonta del Manchester City. Anche ﻿Edna Imade (€5,0mln) del Bayern , ﻿Chandra Davidson (€6,5mln) del Benfica e ﻿Anna Anvegård (€6,0mln) dell'Häcken hanno segnato due gol nelle vittorie delle proprie squadre nel weekend.

Il Chelsea ha la miglior difesa in Women's Super League, avendo subito finora un solo gol, con Hannah Hampton (5,5 milioni di euro) titolare in porta in tutte e tre le partite, mentre il portiere dell'Häcken, Jennifer Falk (4,5 milioni di euro), ha mantenuto la porta inviolata per la terza volta consecutiva tra tutte le competizioni.

Lauren Hemp ha segnato due gol nella vittoria di venerdì per 4-2 del Man City sul Liverpool Getty Images

Calciatrici per tutte le tasche

Dai un’occhiata ai nostri articoli con consigli sulle formazioni Fantasy per ogni ruolo, suddivisi in fasce di prezzo (alta, media e bassa).

﻿Cata Coll (€6,0mln) del Barcelona e ﻿Lowiese Seynhaeve (€4,5mln) dell'OH Leuven sono presenti entrambe nella nostra guida sui portieri per fascia, mentre ﻿Ona Batlle (€6,0mln) dell'Arsenal e ﻿Shukurat Oladipo (€4,5mln) della Roma sono nella guida sulle difensori per fascia.

Nei consigli sulle centrocampiste per fascia di prezzo c'è la calciatrice del Manchester City, Yui Hasegawa (€6,5mln), e la Rivelazione della Stagione 2025/26, Lily Yohannes (€5,5mln), dell'OL Lyonnes. Nella lista di attaccanti per tutti i budget ci sono l'attaccante del Barcelona, Ewa Pajor (€10,5mln), il neo acquisto del Real Madrid, Felicia Schröder (€7,5mln), e l'unica autrice di una tripletta nella passata stagione, Evelyne Viens (€5,0mln).

Ona Batlle si è trasferita all'Arsenal durante il calciomercato estivo, dopo aver vinto il titolo 2025/26 con il Barcelona Getty Images

Nuove entrate Fantasy da tenere sott'occhio

Con sei nuove squadre che si aggiungono al Fantasy di questa stagione, i fantallenatori hanno a disposizione tantissime nuove giocatrici tra cui scegliere.

Nessuna giocatrice ha segnato più gol nella Women's Super League inglese la scorsa stagione dell’attaccante del Manchester City, Khadija Shaw (9,5 milioni di euro), che è anche in testa alla classifica delle marcatrici del campionato inglese in questa stagione con quattro gol nelle prime tre partite di campionato.

Tra le altre giocatrici all'esordio nel Fantasy figurano Modesta Uka (6,5 milioni di euro) dell’Austria Wien, eroina delle qualificazioni con sei reti, e la nuova centrocampista del Chelsea, Manaka Matsukubo (7,0 milioni di euro), autrice di 19 gol in 60 presenze con il North Carolina Courage prima del suo recente trasferimento a Londra.

L’attaccante dell’Häcken, Anna Anvegård (6,0 milioni di euro), ha vinto la UEFA Women’s Europa Cup della scorsa stagione insieme alla capocannoniera della prima edizione, Felicia Schröder (7,5 milioni di euro), autrice di otto reti, che ora milita nel Real Madrid dopo aver segnato due gol nelle qualificazioni.

Felicia Schröder del Real Madrid è presente per la prima volta nel Fantasy Getty Images

Regole e scadenze

La scadenza per presentare la formazione nella prima giornata è fissata alle 18:45 CET di martedì 22 settembre – orario di inizio di Bayern München - Manchester City e Inter - Häcken.

Dopo il primo giorno di partite della prima giornata, i fantallenatori possono sostituire le giocatrici che non hanno totalizzato il punteggio sperato con altre giocatrici presenti nella propria rosa fino al nuovo blocco delle formazioni, previsto per le 18:45 CET di mercoledì 23 settembre.

È inoltre possibile assegnare la fascia di capitana a una giocatrice che ancora non è scesa in campo; chi indossa la fascia di capitano al termine della giornata otterrà il doppio dei punti.

Sono disponibili due trasferimenti gratuiti tra una giornata e l’altra della fase campionato.

Le regole del Fantasy