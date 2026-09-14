Fantasy Football di Women's Champions League: le stelle e le possibili rivelazioni

Il Fantasy Football di Women's Champions League by Amazon prende il via con l'edizione 2026/27. I fantallenatori possono adesso assemblare una squadra con tante delle migliori calciatrici del mondo.

Diamo uno sguardo ad alcune giocatrici che si sono distinte nel Fantasy della scorsa stagione e ad alcune stelle emergenti.

Gioca al Fantasy

Attaccanti

Ewa Pajor (€10,5mln, Barcelona)

Totale punti passata stagione: 71

Migliore marcatrice dell'edizione 2025/26 con 11 gol, Pajor proverà a scalare la classifica delle capocannoniere di sempre in questa stagione dopo la sua doppietta contro l'OL Lyonnes nella finale di maggio che l'ha portata al 7° posto.

Alessia Russo (€10,5mln, Arsenal)

Totale punti passata stagione: 76

L'attaccante delle Gunners ha mancato per un soffio il titolo di capocannoniera nella stagione 2025/26 con nove reti e nel corso della stagione ha ricevuto tre volte il premio di Player of the Match.

Con nove gol, Alessia Russo ha aiutato l'Arsenal a raggiungere la sua seconda semifinale consecutiva nel 2025/26 Arsenal FC via Getty Images

Khadija Shaw (€9,5mln, Manchester City)

Totale punti passata stagione: non ha partecipato

Alla sua prima partecipazione al Fantasy data la mancata qualificazione del Manchester City nella stagione 2025/26, l'attaccante giamaicana spera di dimostrare la stessa forma smagliante che le ha permesso di conquistare la terza Scarpa d'Oro consecutiva della Women's Super League la scorsa stagione, quando ha segnato 21 gol in 22 partite.

Melchie Dumornay (€6,5mln, OL Lyonnes)

Totale punti passata stagione: 64

Protagonista nel percorso dell’OL Lyonnes verso la finale della stagione 2025/26, Dumornay ha ottenuto più volte di tutte il premio di Player of the March (ben quattro), mettendo a segno cinque gol e fornendo un assist.

Regole e scadenze

Centrocampiste

Klara ﻿Bühl (€8,5mln, Bayern)

Totale punti passata stagione: 60

Nessuna giocatrice ha mai fornito così tanti assist in una fase a gironi/campionato come Bühl nella scorsa stagione (otto). Protagonista del successo del Bayern in campionato nella stagione 2025/26 e della qualificazione in semifinale della competizione, garantisce punti grazie a gol, assist e recuperi palla – con tre premi come Player of the Match che hanno arricchito il suo ultimo bottino Fantasy.

Linda Caicedo (€8,5mln, Real Madrid)

Totale punti passata stagione: 64

Quattro gol, quattro assist e tre premi di Player of the Match nel cammino della scorsa stagione fino ai quarti di finale, dimostrano l'importanza della fantasista colombiana per la fase offensiva della sua squadra.

Linda Caicedo ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso del Real Madrid fino ai quarti di finale della scorsa stagione Getty Images

Caroline Graham Hansen (€9,5mln, Barcelona)

Totale punti passata stagione: 61

I suoi otto contributi in fase realizzativa hanno aiutato il Barcelona a conquistare il titolo 2025/26, a testimonianza della comprovata capacità dell’esterna norvegese di segnare gol e fornire assist. È stata inoltre nominata Player of the March nelle partite più importanti.

Kaja Korošec (€5,0mln, Paris FC)

Totale punti passata stagione: 38

Le ben 52 palle recuperate hanno permesso alla giocatrice del Paris FC di totalizzare 38 punti Fantasy nella scorsa stagione. Oltre a essere un punto di riferimento difensivo per la sua squadra, è anche in grado di contribuire con dei gol, il che la rende una potenziale alternativa conveniente dal punto di vista economico.

Difensori

Wendie Renard (€6,0mln, OL Lyonnes)

Totale punti passata stagione: 68

L'abilità della otto volte vincitrice della Women's Champions League sulle palle inattive, la rende una scelta unica. Quattro rigori trasformati e 70 recuperi palla hanno contribuito a far sì che la vicecampionessa della stagione 2025/26 ottenesse il secondo punteggio più alto Fantasy tra le difensori della scorsa stagione.

Ellie Carpenter (€5,0mln, Chelsea)

Totale punti passata stagione: 37

Ex campionessa d'Europa con l'OL Lyonnes, la terzina destra australiana offre sia qualità in fase offensiva (un gol e un assist nella stagione 2025/26) sia sicurezza in difesa. Ha inoltre ricevuto il premio di Player of the Match dopo aver segnato uno spettacolare gol su azione personale contro il Barcelona.

Ellie Carpenter del Chelsea ha già dimostrato in passato di poter accumulare punti Fantasy in diversi modi Offside via Getty Images

Irene Paredes (€6,0mln, Barcelona)

Totale punti passata stagione: 72

Difensore che nella passata edizione ha raccolto più punti Fantasy di tutte le colleghe di reparto di tutte le squadre grazie ai suoi contributi in fase difensiva e offensiva, ha segnato tre gol e fatto un assist nel percorso che ha portato il Barcelona alla conquista del titolo 2025/26, ottenendo anche quattro clean sheet.

Kerstin Casparij (€5,5mln, Manchester City)

Totale punti passata stagione: non ha partecipato

Pilastro del City vincitore nella passata stagione della Women's Super League, la terzina destra olandese ha messo a segno tre gol e sette assist nella Women's Super League della scorsa stagione.

I premi del Fantasy ù

Portieri

Catalina Coll (€6,0mln, Barcelona)

Totale punti passata stagione: 41

Portiere che ha raccolto il maggior numero di punti Fantasy nella scorsa stagione, l'estremo difensore del Barcelona è stata un pilastro nella trionfale campagna della sua squadra. Vorrà fare ancora meglio rispetto alle cinque partite senza subire gol col suo Barça ancora una volta tra le favorite alla vittoria finale.

Lowiese Seynhaeve (€4,5mln, OH Leuven)

Totale punti passata stagione: 33

Con 60 parate e un premio di Player of the Match, Seynhaeve è stata una delle portiere più in forma dello scorso Fantasy. La sua squadra punterà a ripetere il percorso che l'ha portata alla fase a eliminazione diretta nella sua prima stagione europea nel 2025/26.

Lowiese Seynhaeve dell’OH Leuven è una soluzione economica per il ruolo di portiere BELGA/AFP via Getty Images

Christiane Endler (€4,5mln, OL Lyonnes)

Totale punti passata stagione: 32

Seconda classificata nella scorsa stagione, l’esperta portiera cilena ha mantenuto la porta inviolata per tre volte nel percorso verso la finale, giocando 930 minuti.

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