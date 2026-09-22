Anteprima prima giornata UEFA Women's Champions League, mercoledì: Barcelona - Paris FC, Chelsea - Austria Wien

La seconda edizione della UEFA Women's Champions League con la fase campionato ha preso il via martedì, con altre quattro gare in programma mercoledì.

Vi raccontiamo gli spunti più interessanti delle ultime partite della prima giornata di Women's Champions League 2026/27, tra cui la sfida tra le campionesse in carica del Barcelona e il Paris FC, uno speciale su Julie Brand dell'OL Lyonnes e uno su Modesta Uka dell'Austria Wien.

Le 18 squadre si sfideranno in sei giornate, al termine della quale le prime quattro accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre che si piazzeranno dal quinto al dodicesimo posto avanzeranno agli spareggi della fase a eliminazione diretta di febbraio.

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I temi principali di mercoledì

• Le campionesse in carica del Barcelona iniziano la difesa del titolo in casa contro il Paris FC, che hanno battuto 2-0 nella passata edizione.

• Inizia la sua avventura europea la seconda delle due squadre esordienti: l'Austria Vienna va sul campo del Chelsea dopo il debutto dell'Inter di martedì.

• L’OL Lyonnes, otto volte vincitrice del torneo, farà visita al Servette, che torna nella competizione dopo quattro stagioni di assenza.

• L’Arsenal, vincitrice del torneo nella stagione 2024/25, affronterà un’altra squadra di ritorno nella competizione: l’HB Køge Women, la cui ultima partecipazione risale al 2021/22.

• L'OH Leuven partecipa per la seconda volta al torneo e inizia contro la Roma. La scorsa stagione era arrivato agli spareggi per la fase a eliminazione diretta da esordiente.

Il Chelsea di Lucy Bronze torna in campo dopo aver raggiunto i quarti di finale della scorsa stagione Inter via Getty Images

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La partita di cartello di mercoledì: Barcelona - Paris FC

Dopo aver conquistato per la quarta volta la competizione a maggio, un Barcelona in parte rinnovato inizia la difesa del titolo in casa contro una squadra che nella passata stagione ha raggiunto gli spareggi della fase a eliminazione diretta.

Dopo diverse partenze estive, il neo acquisto del Barça, la brasiliana Kerolin, ex Manchester City, si è unita a un attacco stellare guidato dalla capocannoniera della scorsa stagione, Ewa Pajor. Le ospiti sperano di ripetere il percorso della scorsa stagione, che le ha portate alla fase a eliminazione diretta, con Evelyne Viens, autrice della tripletta della Roma nella stagione 2025/26, tra i loro nuovi acquisti.

Caroline Graham Hansen (a sinistra) e Vicky López (a destra) hanno entrambi segnato quando queste squadre si sono affrontate nella fase campionato della scorsa stagione Getty Images

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Accendiamo i riflettori su Jule Brand dell'OL Lyonnes

La duttile esterna tedesca è stata protagonista di alcuni dei momenti più importanti nel cammino dell'OL Lyonnes sino alla finale della passata stagione, nella sua prima stagione in Francia dal suo trasferimento dal Wolfsburg. La 23enne ha segnato in entrambe le partite della vittoria in semifinale contro l'Arsenal, dove ha anche segnato il gol decisivo nei minuti finali del ritorno con un controllo perfetto e una conclusione imparabile. Aspettatevi dribbling, passaggi millimetrici, tiri da lontano e tanto spettacolo, con l'obiettivo di migliorare il bottino di tre gol e tre assist della passata stagione.

Prossima partita di Brand: Servette - OL Lyonnes (mercoledì)

Guarda il gran gol di Jule Brand nella vittoria dell'OL Lyonnes sull'Arsenal

Osservata speciale: Modesta Uka, Austria Wien

Nei sei gol della 27enne nelle quattro partite delle qualificazioni, spicca la tripletta nelle qualificazioni contro il Brann che è valsa la prima qualificazione delle campionesse d'Austria nella fase campionato. Sebbene per l'Austria Wien sia un esordio nella competizione, Uka e la sua squadra nella passata stagione sono arrivati sino ai quarti di UEFA Women's Europa Cup, quando l'attaccante kosovara segnò il rigore decisivo che qualificò la squadra agli ottavi di finale.

La prossima partita di Uka: Chelsea - Austria Wien (mercoledì)