Anteprima prima giornata UEFA Women's Champions League: Bayern - Manchester City, Barcelona - Paris FC

La seconda edizione della UEFA Women's Champions League sotto l'attuale format della fase campionato, prende il via con la prima giornata di martedì 22 e mercoledì 23 settembre.

Vi raccontiamo gli spunti più interessanti delle nove partite della prima giornata della Women's Champions League 2026/27, tra cui la sfida tra le campionesse in carica del Barcelona contro il Paris FC, la sfida tra Bayern München e Manchester City, e quella tra OL Lyonnes e Austria Wien.

Le 18 squadre si sfideranno in sei giornate, al termine della quale le prime quattro accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre che si piazzeranno dal quinto al dodicesimo posto avanzeranno agli spareggi della fase a eliminazione diretta di febbraio.

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Le trame principali della prima giornata

• Il Manchester City è tornato nella competizione dopo un anno di assenza e inizierà affrontando il Bayern, arrivato in semifinale nella passata stagione.

• Le campionesse in carica del Barcelona iniziano la difesa del titolo in casa contro il Paris FC, squadra battuta 2-0 nella passata edizione.

• Due club all'esordio nella competizione iniziano il loro percorso europeo: l’Inter, alla sua prima partecipazione, ospiterà l’Häcken, detentrice della Women's Europa Cup, mentre l’Austria Wien affronterà in casa il Chelsea.

• L’OL Lyonnes, otto volte vincitrice del torneo, farà visita al Servette, che torna nella competizione dopo quattro stagioni di assenza.

• L’Arsenal, vincitrice del torneo nella stagione 2024/25, affronterà un’altra squadra di ritorno nella competizione: l’HB Køge Women, la cui ultima partecipazione risale al 2021/22.

• Juventus e Benfica si affrontano in una rivincita della partita d’esordio della stagione 2025/26, quando Cecilia Salvai segnò il gol della vittoria per 2-1 nei minuti finali per la squadra italiana.

L'Inter farà il suo esordio nella fase campionato dopo il successo sul Wolfsburg ai rigori nelle qualificazioni Inter via Getty Images

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La partita di cartello di martedì: Bayern München - Manchester City

In questa sfida si affrontano due squadre ricche di talenti in attacco: il Manchester City, campione d’Inghilterra, fa il suo esordio europeo contro il Bayern, semifinalista della passata stagione. Il club inglese manca dalla competizione dai quarti di finale della stagione 2024/25.

Dopo aver segnato 21 gol in 22 partite di campionato nella scorsa stagione, l’attaccante del City, Khadija Shaw, spera di ripetere la prestazione dell’ultima partita della prima giornata, quando il suo gol regalò una inaspettata vittoria sulle campionesse in carica del Barcelona. Tuttavia, il City dovrà fare attenzione allo strapotere delle avversarie in attacco. Klara Bühl ha stabilito un record della fase campionato, con i suoi otto assist, mentre Pernille Harder ha segnato otto reti, piazzandosi al terzo posto della classifica marcatrici.

Khadija Shaw è andata in gol nella sua ultima partecipazione alla prima giornata, quando il Man City vinse a sorpresa contro il Barcelona nel 2024/25 NurPhoto via Getty Images

La partita di cartello di mercoledì: Barcelona - Paris FC

Dopo aver conquistato per la quarta volta la competizione a maggio, un Barcelona in parte rinnovato inizia la difesa del titolo in casa contro una squadra che nella passata stagione ha raggiunto gli spareggi della fase a eliminazione diretta.

Dopo diverse partenze estive, il neo acquisto del Barça, la brasiliana Kerolin, ex Manchester City, si è unita a un attacco stellare guidato dalla capocannoniera della scorsa stagione, Ewa Pajor, oltre a Caroline Graham Hansen e Vicky López – entrambe autrici di un gol contro il Paris FC nella scorsa stagione – che probabilmente scenderanno in campo. Le ospiti sperano di ripetere il percorso della scorsa stagione, che le ha portate alla fase a eliminazione diretta, con Evelyne Viens, autrice della tripletta della Roma nella stagione 2025/26, tra i loro nuovi acquisti.

Caroline Graham Hansen (a sinistra) e Vicky López (a destra) hanno entrambi segnato quando queste squadre si sono affrontate nella fase campionato della scorsa stagione Getty Images

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Accendiamo i riflettori su Melchie Dumornay dell'OL Lyonnes

L'attaccante haitiana ha lasciato il segno nella serata inaugurale della scorsa fase campionato, siglando una doppietta contro le campionesse in carica dell’Arsenal nel successo in rimonta dell’OL Lyonnes contro la squadra che l’aveva eliminata in semifinale nella precedente edizione. La 23enne è stata protagonista nel percorso della sua squadra verso la finale del 2026, aggiudicandosi per quattro volte il premio di Player of the Match, e da lei non ci si possono che aspettare assist, giocate spettacolari e tanti gol. Inoltre per due volte è stata nominata Giovane della Stagione di Women's Champions League.

La prossima partita di Dumornay: Servette - OL Lyonnes (mercoledì)

Guarda il gran gol di Melchie Dumornay con l'OL contro l'Arsenal

Osservata speciale: Modesta Uka, Austria Wien

Nei sei gol della 27enne nelle quattro partite delle qualificazioni, spicca la tripletta nelle qualificazioni contro il Brann che è valsa la prima qualificazione delle campionesse d'Austria nella fase campionato. Sebbene per l'Austria Wien sia un esordio nella competizione, Uka e la sua squadra nella passata stagione sono arrivati sino ai quarti di UEFA Women's Europa Cup, quando l'attaccante kosovara segnò il rigore decisivo che qualificò la squadra agli ottavi di finale.

La prossima partita di Uka: Chelsea - Austria Wien (mercoledì)