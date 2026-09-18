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Women's Champions League: confermate le squadre della fase campionato 2026/27

venerdì 18 settembre 2026

Le 18 squadre hanno confermato le rose della fase campionato 2026/27 di UEFA Women's Champions League.

La ex calciatrice del Manchester United, Melvine Malard, è passata al Chelsea in estate
La ex calciatrice del Manchester United, Melvine Malard, è passata al Chelsea in estate Chelsea FC via Getty Images

Le 18 squadre partecipanti alla fase campionato della ﻿UEFA Women's Champions League 2026/27 hanno confermato le proprie rose dopo la scadenza del termine per le iscrizioni, fissata al 17 settembre.

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