Women's Champions League: confermate le squadre della fase campionato 2026/27
venerdì 18 settembre 2026
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Le 18 squadre hanno confermato le rose della fase campionato 2026/27 di UEFA Women's Champions League.
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Le 18 squadre partecipanti alla fase campionato della UEFA Women's Champions League 2026/27 hanno confermato le proprie rose dopo la scadenza del termine per le iscrizioni, fissata al 17 settembre.
Clicca su una singola squadra per visualizzare la rosa completa della fase di campionato.