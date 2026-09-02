Sorteggio fase campionato Women's Champions League 2026/27: quando si svolge e come funziona?

Il sorteggio della fase campionato di UEFA Women's Champions League 2026/27 si svolgerà venerdì 4 settembre alle 12:00 CET.

Si tratta della seconda edizione del torneo con il format a girone unico ampliato a 18 squadre.

Come seguire il sorteggio della fase campionato di Women's Champions League?

È possibile seguire il sorteggio in tempo reale su UEFA.com e sull'app UEFA Women's Champions League.

Quali squadre si sono qualificate per la fase campionato della Women's Champions League?

Nove squadre si sono qualificate direttamente per la fase campionato, mentre le altre nove sono le vincitrici degli spareggi del terzo turno di qualificazione. L'Austria Wien è la prima vincitrice degli spareggi.

Le teste di serie, eventuali raggruppamenti e la procedura saranno disponibili poco prima del sorteggio.

Squadre confermate Inghilterra: Manchester City, Arsenal Francia: OL Lyonnes, Paris FC Spagna: Barcelona (campione in carica) Germania: Bayern München Italia: Roma Portogallo: Benfica Svezia: Häcken (vincitore Women's Europa Cup 2025/26) Austria: Austria Wien

Terzo turno di qualificazione

Come funziona il sorteggio della fase campionato di Women's Champions League?

Secondo il format introdotto dalla stagione 2025/26, le squadre affrontano sei squadre diverse nella fase campionato, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta.

Le 18 squadre partecipanti saranno divise in tre fasce in base al loro ranking, con le campionesse in carica del Barcelona teste di serie in fascia 1.

Per garantire equilibrio per tutti e un calendario bilanciato, ogni squadra verrà sorteggiata contro due avversarie per fascia, giocando una partita per fascia in casa e una fuori casa.

Quando verrà pubblicato il calendario della fase campionato di Women's Champions League?

Il calendario completo con le date e gli orari d'inizio sarà comunicato sabato 5 settembre e sarà disponibile su UEFA.com e sull'app UEFA Women's Champions League.

Quando si svolgerà il sorteggio di Women's Europa Cup?

Il sorteggio del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup avrà luogo venerdì 4 settembre alle 15:00 CET.