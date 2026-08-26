adidas presenta i nuovi palloni ufficiali della UEFA Champions League e della UEFA Women’s Champions League﻿

adidas ha presentato i palloni ufficiali per la fase campionato della UEFA Champions League e della UEFA Women’s Champions League 2026/27, introducendo due design distintivi che celebrano la dedizione, l’ambizione e l’impegno collettivo alla base del successo ai massimi livelli del calcio europeo.

Ispirato alla convinzione che i campioni si formino quando nessuno li osserva, il pallone ufficiale della Champions League celebra il lavoro invisibile che determina il successo. Traendo ispirazione dall’immagine dei giocatori che si allenano nelle fredde e nebbiose mattine, il design trasforma la nebbia che si diffonde su un campo da calcio in un’espressione visiva di dedizione, ambizione e successo.

Sullo sfondo bianco, una finitura metallizzata dona profondità e tridimensionalità al pallone, mentre la nebbia attraversa le iconiche stelle della Champions League, catturando e rifrangendo la luce per illuminare ogni stella con vivaci esplosioni di colore.

I loghi adidas e Champions League sono proposti in rosa, aggiungendo un ulteriore elemento distintivo al design. Il risultato è un’espressione visiva dinamica del percorso che porta dalla preparazione lontano dai riflettori al palcoscenico più prestigioso del calcio europeo per club, intrinsecamente legata all’identità più ampia della Champions League.

Celebrando l’inarrestabile crescita del calcio femminile, il pallone ufficiale della Women’s Champions League dà vita al “Ring of Light” attraverso il caratteristico anello composto da 11 stelle della competizione, una per ogni giocatrice in campo, creando un potente simbolo di unità, lavoro di squadra e ambizione collettiva.

Il design trasmette velocità, vivacità e l’energia di una nuova era, con un trattamento grafico dinamico che dà l’impressione che l’anello di stelle si muova sulla superficie del pallone. Vivaci tonalità di viola, abbinate ad accenti dorati e arancioni, si combinano su una pulita base bianca, mentre i dettagli in argento metallizzato aggiungono profondità.

Il logo adidas e quello della Women’s Champions League sono realizzati in nero, creando un forte contrasto con la vivace palette cromatica del pallone. Sottili dettagli integrati nella grafica rendono omaggio all’iconico inno della competizione, collegando il design alla sua ricca tradizione.

Insieme, questi elementi danno vita all’anello di stelle, creando l’impressione di un’energia e di un movimento che scorrono sulla superficie del pallone. I sottili dettagli integrati nella grafica rendono omaggio all’inno della Women’s Champions League, collegando il design alla ricca tradizione della competizione.

Mantenendo i più elevati standard di prestazione ai massimi livelli, entrambi i palloni ufficiali presentano la struttura senza cuciture termosaldata di adidas, progettata per garantire precisione, uniformità e controllo ottimali ai massimi livelli del calcio europeo per club.

I palloni ufficiali per la fase campionato della Champions League e della Women’s Champions League 2026/27 sono disponibili dal 26 agosto presso i negozi adidas, rivenditori selezionati e online su adidas.com.