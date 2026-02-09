Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Adidas svela il pallone ufficiale della finale della Champions League 2026 a Budapest

lunedì 9 febbraio 2026

Il pallone ufficiale della finale della UEFA Champions League 2026 a Budapest, farà il suo debutto durante la fase a eliminazione diretta.

Adidas ha svelato il pallone ufficiale della finale della UEFA Champions League 2026 a Budapest, un design che porta lo spirito della città ospitante sul palcoscenico calcistico più importante del mondo.

Ispirandosi all'identità di Budapest come "Buda e Pest – Storia di due città", il pallone riflette il contrasto e l'armonia che caratterizzano la capitale ungherese. L'architettura storica incontra la vivace vita notturna, l'eleganza classica incontra l'energia contemporanea: tutto questo si traduce in un linguaggio visivo sorprendente, creato appositamente per la serata più importante del calcio europeo.

Il cuore del design è costituito da una ricca base metallica viola, impreziosita da una finitura pigmentata camaleontica che cambia delicatamente tonalità a seconda della luce, dell'angolazione e del movimento. Su uno sfondo bianco, gli iconici pannelli a forma di stella rimangono nitidi e audaci, mentre lo spazio tra le stelle presenta strati di blocchi viola arricchiti da dettagli grafici dinamici.

La livrea si ispira alle forme fluide e alla caratteristica tradizione Art Nouveau di Budapest, arricchita dalle influenze interculturali e regionali che hanno plasmato l'architettura e le arti decorative della città. La vasta gamma di colori riflette il patrimonio artistico di Budapest attraverso una lente contemporanea, mentre le texture fluide e gli accenti luminosi richiamano i suoi fiumi, i ponti e le strade illuminate dopo il tramonto.

Celebrando il simbolismo locale, i motivi iconici del leone e del drago di Budapest sono integrati nella grafica del pannello, rappresentando un simbolo di forza, orgoglio e protezione della città. A completare il design, i loghi adidas e UEFA Champions League appaiono in giallo acceso, creando un netto contrasto e garantendo una visibilità eccezionale sul campo.

Oltre all'estetica, il pallone soddisfa i più elevati standard di prestazioni d'élite. Caratterizzato dalla collaudata struttura senza cuciture termosaldata di adidas, il pallone ufficiale da gara offre precisione, uniformità e controllo eccezionali, progettato per la velocità, la precisione e l'intensità del calcio della UEFA Champions League.

Più che un semplice pallone da gioco, il pallone ufficiale della finale della UEFA Champions League Budapest 2026 è una tela su cui raccontare storie, catturando l'essenza della città ospitante e diventando parte della storia del calcio nel momento stesso in cui rotola sul campo.

Questa stagione segna anche il 25° anniversario della partnership tra Adidas e la UEFA Champions League, celebrando un quarto di secolo di innovazione, design iconico e continua evoluzione del leggendario pallone stellato, che ha contribuito a plasmare l'aspetto e lo svolgimento della competizione più prestigiosa del calcio mondiale.

Il pallone ufficiale della finale della UEFA Champions League Budapest 2026 farà il suo debutto durante la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League ed è disponibile nei negozi adidas, presso rivenditori selezionati e online su adidas.com.

