Adidas ha svelato il pallone ufficiale della finale di UEFA Women’s Champions League 2026 a Oslo 

Adidas ha svelato il pallone ufficiale della finale di UEFA Women’s Champions League 2026.

Caratterizzato da esagoni rossi, stelle argentate metallizzate e grafiche incise di ispirazione nordica, il design del pallone riflette l'identità della città ospitante Oslo, definita "Tigerstaden" (Città Tigre).

Sabato 23 maggio 2026, la Norvegia ospiterà per la prima volta una finale di UEFA Women’s Champions League. L'atto conclusivo del torneo si disputerà all'Ullevaal Stadion, nella capitale norvegese.

Il pallone ufficiale della finale celebra il patrimonio nordico, la forza collettiva, le guerriere e la moderna evoluzione del calcio femminile, incorporando al contempo la più recente tecnologia adidas.

La sua base bianca è ricoperta da stelle circondate da elementi metallici argentati che evocano scudi protettivi e armature intrecciate che simboleggiano unità e forza.

Grafiche argentate raffiguranti intagli tradizionali nordici sono incise su pannelli metallici rosso fuoco, mentre sono stati integrati anche motivi a forma di tigre che riflettono il soprannome di Oslo, "Tigerstaden".

Il logo adidas performance, il logo della UEFA Women’s Champions League e il trofeo completano la livrea del pallone.

Il pallone è stato progettato da adidas per garantire prestazioni d'élite e utilizza una struttura termosaldata senza cuciture per offrire la massima precisione, uniformità e controllo in tutte le condizioni di gioco.

La sua superficie ruvida migliora la presa e il tocco, garantendo che il pallone sia lo strumento perfetto per il calcio femminile ai suoi massimi livelli.

Il pallone sarà utilizzato durante tutta la fase a eliminazione diretta e farà la sua prima apparizione sul campo durante gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, una novità assoluta per questa competizione.

In questa stagione la UEFA Women’s Champions League ha un nuovo format, che prevede spareggi con andata e ritorno per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Agli spareggi partecipano otto squadre e le partite si giocheranno l'11, 12, 18 e 19 febbraio.

I vincitori di questi incontri raggiungeranno ai quarti di finale le quattro squadre che hanno concluso nelle prime quattro posizioni l'inaugurale fase campionato. I quarti si giocheranno a marzo e aprile.

Il pallone ufficiale della finale di UEFA Women’s Champions League si può acquistare in negozi selezionati e online su adidas.com.