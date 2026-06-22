Il primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League inizia il 22 luglio
lunedì 22 giugno 2026
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Il primo turno di qualificazione darà il via alla nuova stagione il 22 luglio.
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Il primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League darà il via alla nuova stagione il 22 luglio.
In totale, 19 squadre iniziano dal primo turno di qualificazione e partecipano a cinque mini-tornei a eliminazione diretta, con le semifinali in programma il 22 luglio e le finali per il primo e il terzo posto in programma tre giorni dopo.
Le cinque vincitrici delle finali accedono al percorso Campioni del secondo turno di qualificazione, che prevede anch'esso mini-tornei ed è già stato sorteggiato.
Le 11 vincitrici del secondo turno di qualificazione accedono al terzo turno, al quale partecipano direttamente sette squadre. Le vincitrici delle nove sfide del terzo turno di qualificazione raggiungeranno le nove squadre già qualificate direttamente alla fase campionato.
Primo turno di qualificazione
Orari delle partite in CET
Mini-torneo 1 (club ospitante: PAOK)
Semifinali (mercoledì 22 luglio)
PAOK - Hapoel Jerusalem
Neftçi - Budućnost
Mini-torneo 2 (club ospitante: Mitrovica)
Semifinali (mercoledì 22 luglio)
KÍ Klaksvík - Ludogorets
Mitrovica - Zimbru Chişinău
Mini-torneo 3 (club ospitante: Wrexham)
Semifinali (mercoledì 22 luglio)
Pyunik - Wrexham
Glentoran - Riga
Mini-torneo 4 (club ospitante: Czarni Sosnowiec)
Semifinali (mercoledì 22 luglio)
Czarni Sosnowiec - WFC Nike
Athlone Town - Skopje 2014
Mini-torneo 5 (club ospitante: Spartak Myjava)
Semifinale (mercoledì 22 luglio)
Tallinna FC Flora - Mġarr United (18:00)
Finale (Sabato 25 luglio)
Spartak Myjaka - Tallinna FC Flora / Mġarr United (18:00)
Le vincitrici delle finali dei mini tornei si qualificano al secondo turno di qualificazione del percorso Campioni
Guida alle squadre
- Hapoel, Mġarr United e Wrexham fanno il loro debutto europeo.
- Il KÍ partecipa per la 23esima volta. Solo l'SFK 2000 Sarajevo ha partecipato a più edizioni (24).
Sorteggio secondo turno di qualificazione
Percorso Campioni:
Mini-torneo 1 (club ospitante: Mura)
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Austria Wien - Hajduk Split
Mura - Farul Constanța
Mini-torneo 2 (club ospitante: Ferencváros)
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Brann - Vincitore del mini-torneo 2 del primo turno di qualificazione
Ferencváros - Vincitore del mini-torneo 1 del primo turno di qualificazione
Mini-torneo 3 (club ospitante: Aktobe)
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Dinamo-BSUPC - Servette
Breidablik - Aktobe
Mini-torneo 4 (club ospitante: Racing Union Luxembourg)
Semifinali: mercoledì 5 agosto
SFK 2000 Sarajevo - PSV Eindhoven
Racing Union Luxembourg - HJK Helsinki
Mini-torneo 5 (club ospitante: OH Leuven)
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Metalist 1925 Kharkiv - Fenerbahçe
OH Leuven - TSC Bačka Topola
Mini-torneo 6 (club ospitante: Apollon LFC)
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Vllaznia - Vincitore del mini-torneo 5 del primo turno di qualificazione
Apollon LFC - Vincitore del mini-torneo 4 del primo turno di qualificazione
Mini-torneo 7 (club ospitante: HB Køge)
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Gintra - Hearts
HB Køge - Vincitore del mini-torneo 3 del primo turno di qualificazione
Percorso piazzate
Mini-torneo 1 (club ospitante: Rangers)
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Ajax - Brøndby
Slavia Praha - Rangers
Mini-torneo 2 (club ospitante: Juventus)
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Juventus - Torreense
Hammarby - Apolonia
Mini-torneo 3 (club ospitante: Eintracht Frankfurt)
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Vålerenga - Malmö FF
Eintracht Frankfurt - Omonia Nicosia
Mini-torneo 4 (club ospitante: St. Pölten)
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Sporting CP - SeaSters Odesa
St. Pölten - Young Boys
Finali primo/terzo posto: 8 agosto.
I vincitori dei mini-tornei accedono ai rispettivi percorsi del terzo turno di qualificazione.
Le seconde classificate nei gironi accedono al secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup.
Le terze classificate nei gironi accedono al primo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup.