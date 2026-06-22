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Il primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League inizia il 22 luglio

lunedì 22 giugno 2026

Il primo turno di qualificazione darà il via alla nuova stagione il 22 luglio.

La Women's Champions League 2026/27 prende il via con il primo turno di qualificazione
La Women's Champions League 2026/27 prende il via con il primo turno di qualificazione UEFA via Getty Images

Il primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League darà il via alla nuova stagione il 22 luglio.

In totale, 19 squadre iniziano dal primo turno di qualificazione e partecipano a cinque mini-tornei a eliminazione diretta, con le semifinali in programma il 22 luglio e le finali per il primo e il terzo posto in programma tre giorni dopo.

Le cinque vincitrici delle finali accedono al percorso Campioni del secondo turno di qualificazione, che prevede anch'esso mini-tornei ed è già stato sorteggiato.

Le 11 vincitrici del secondo turno di qualificazione accedono al terzo turno, al quale partecipano direttamente sette squadre. Le vincitrici delle nove sfide del terzo turno di qualificazione raggiungeranno le nove squadre già qualificate direttamente alla fase campionato. ﻿

Primo turno di qualificazione

Orari delle partite in CET

Mini-torneo 1 (club ospitante: PAOK)

Semifinali (mercoledì 22 luglio)

PAOK - Hapoel Jerusalem
Neftçi - Budućnost

Mini-torneo 2 (club ospitante: Mitrovica)

Semifinali (mercoledì 22 luglio)

KÍ Klaksvík - Ludogorets
Mitrovica - Zimbru Chişinău

Mini-torneo 3 (club ospitante: Wrexham)

Semifinali (mercoledì 22 luglio)

Pyunik - Wrexham
Glentoran - Riga

Mini-torneo 4 (club ospitante: Czarni Sosnowiec)

Semifinali (mercoledì 22 luglio)

Czarni Sosnowiec - WFC Nike
Athlone Town - Skopje 2014

Mini-torneo 5 (club ospitante: Spartak Myjava)
 
Semifinale (mercoledì 22 luglio)

Tallinna FC Flora - Mġarr United (18:00)

Finale (Sabato 25 luglio)

Spartak Myjaka - Tallinna FC Flora / Mġarr United (18:00)

Le vincitrici delle finali dei mini tornei si qualificano al secondo turno di qualificazione del percorso Campioni

Guida alle squadre

  • Hapoel, Mġarr United e Wrexham fanno il loro debutto europeo.
  • Il KÍ partecipa per la 23esima volta. Solo l'SFK 2000 Sarajevo ha partecipato a più edizioni (24).

Sorteggio secondo turno di qualificazione

Percorso Campioni:

Mini-torneo 1 (club ospitante: Mura)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Austria Wien - Hajduk Split 
Mura - Farul Constanța 

Mini-torneo 2 (club ospitante: Ferencváros)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Brann - Vincitore del mini-torneo 2 del primo turno di qualificazione 
Ferencváros - Vincitore del mini-torneo 1 del primo turno di qualificazione 

Mini-torneo 3 (club ospitante: Aktobe)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Dinamo-BSUPC - Servette  
Breidablik - Aktobe  

Mini-torneo 4 (club ospitante: Racing Union Luxembourg)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

SFK 2000 Sarajevo - PSV Eindhoven 
Racing Union Luxembourg - HJK Helsinki 

Mini-torneo 5 (club ospitante: OH Leuven)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Metalist 1925 Kharkiv - Fenerbahçe  
OH Leuven - TSC Bačka Topola 

Mini-torneo 6 (club ospitante: Apollon LFC)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Vllaznia - Vincitore del mini-torneo 5 del primo turno di qualificazione 
Apollon LFC - Vincitore del mini-torneo 4 del primo turno di qualificazione 

Mini-torneo 7 (club ospitante: HB Køge)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Gintra - Hearts 
HB Køge - Vincitore del mini-torneo 3 del primo turno di qualificazione 

Percorso piazzate

Mini-torneo 1 (club ospitante: Rangers)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Ajax - Brøndby
Slavia Praha - Rangers 

Mini-torneo 2 (club ospitante: Juventus)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Juventus - Torreense
Hammarby - Apolonia 

Mini-torneo 3 (club ospitante: Eintracht Frankfurt)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Vålerenga - Malmö FF
Eintracht Frankfurt - Omonia Nicosia 

Mini-torneo 4 (club ospitante: St. Pölten)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Sporting CP - SeaSters Odesa 
St. Pölten - Young Boys

Finali primo/terzo posto: 8 agosto.

I vincitori dei mini-tornei accedono ai rispettivi percorsi del terzo turno di qualificazione.

Le seconde classificate nei gironi accedono al secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup.

Le terze classificate nei gironi accedono al primo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 24 giugno 2026