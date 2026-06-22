Il primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League inizia il 22 luglio

Il primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League darà il via alla nuova stagione il 22 luglio.

In totale, 19 squadre iniziano dal primo turno di qualificazione e partecipano a cinque mini-tornei a eliminazione diretta, con le semifinali in programma il 22 luglio e le finali per il primo e il terzo posto in programma tre giorni dopo.

Le cinque vincitrici delle finali accedono al percorso Campioni del secondo turno di qualificazione, che prevede anch'esso mini-tornei ed è già stato sorteggiato.

Le 11 vincitrici del secondo turno di qualificazione accedono al terzo turno, al quale partecipano direttamente sette squadre. Le vincitrici delle nove sfide del terzo turno di qualificazione raggiungeranno le nove squadre già qualificate direttamente alla fase campionato. ﻿

Primo turno di qualificazione

Orari delle partite in CET

Mini-torneo 1 (club ospitante: PAOK)

Semifinali (mercoledì 22 luglio)

PAOK - Hapoel Jerusalem

Neftçi - Budućnost

Mini-torneo 2 (club ospitante: Mitrovica)

Semifinali (mercoledì 22 luglio)

KÍ Klaksvík - Ludogorets

Mitrovica - Zimbru Chişinău

Mini-torneo 3 (club ospitante: Wrexham)

Semifinali (mercoledì 22 luglio)

Pyunik - Wrexham

Glentoran - Riga

Mini-torneo 4 (club ospitante: Czarni Sosnowiec)

Semifinali (mercoledì 22 luglio)

Czarni Sosnowiec - WFC Nike

Athlone Town - Skopje 2014

Mini-torneo 5 (club ospitante: Spartak Myjava)



Semifinale (mercoledì 22 luglio)

Tallinna FC Flora - Mġarr United (18:00)

Finale (Sabato 25 luglio)

Spartak Myjaka - Tallinna FC Flora / Mġarr United (18:00)

Le vincitrici delle finali dei mini tornei si qualificano al secondo turno di qualificazione del percorso Campioni

Guida alle squadre