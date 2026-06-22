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Partite del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League

lunedì 22 giugno 2026

Juventus, Frankfurt e Ajax sono tra le squadre impegnate al secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League, in programma il 5 e l'8 agosto.

Le partite del secondo turno di qualificazione di Women's Champions League si disputano il 5 e l'8 agosto
Le partite del secondo turno di qualificazione di Women's Champions League si disputano il 5 e l'8 agosto UEFA via Getty Images

Il secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League prevede una serie di mini-tornei a eliminazione diretta e si disputerà il 5 e l'8 agosto.

In questa fase sono coinvolte in totale 44 squadre, cinque delle quali saranno note il 25 luglio al termine del primo turno di qualificazione. Gli accoppiamenti sono già stati stabiliti, con squadre del calibro di Juventus, Eintracht Frankfurt e Ajax in gara.

Le 11 squadre vincitrici del secondo turno di qualificazione accedono al terzo turno, al quale partecipano direttamente sette squadre. Le nove vincitrici del terzo turno di qualificazione raggiungeranno le nove squadre già qualificate direttamente alla fase campionato.

Le squadre classificate al secondo e al terzo posto dei mini tornei del secondo turno di qualificazione accederanno alla UEFA Women's Europa Cup: le terze classificate partiranno dal primo turno di qualificazione, le seconde classificate dal secondo turno.

Calendario 2026/27

Percorso Piazzate

Orari delle partite da concordare. Finali per il primo e il terzo posto in programma sabato 8 agosto.

Mini torneo 1 (club ospitante: Rangers)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Ajax - Brøndby
Slavia Praha - Rangers 

Mini torneo 2 (club ospitante: Juventus)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Juventus - Torreense
Hammarby - Apolonia 

Mini torneo 3 (club ospitante: Eintracht Frankfurt)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Vålerenga - Malmö FF
Eintracht Frankfurt - Omonia Nicosia 

Mini torneo 4 (club ospitante: St. Pölten)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Sporting CP - SeaSters Odesa 
St. Pölten - Young Boys

Percorso Campioni

Orari delle partite da concordare. Finali per il primo e il terzo posto in programma sabato 8 agosto.

Mini torneo 1 (club ospitante: Mura)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Austria Wien - Hajduk Split 
Mura - Farul Constanța 

Mini torneo 2 (club ospitante: Ferencvàros)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Brann - Vincitrice mini torneo 2 primo turno di qualificazione
Ferencváros - Vincitrice mini torneo 1 primo turno di qualificazione

Mini torneo 3 (club ospitante: Aktobe)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Dinamo-BSUPC - Servette  
Breidablik - Aktobe  

Mini torneo 4 (club ospitante: Racing Union Luxembourg)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

SFK 2000 Sarajevo - PSV Eindhoven 
Racing Union Lussemburgo - HJK Helsinki 

Mini torneo 5 (club ospitante: OH Leuven)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Metalist 1925 Kharkiv - Fenerbahçe  
OH Leuven - TSC Bačka Topola 

Mini torneo 6 (club ospitante: Apollon LFC)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Vllaznia - Vincitrice mini torneo 5 primo turno di qualificazione 
Apollon LFC - Vincitrice mini torneo 4 primo turno di qualificazione 

Mini torneo 7 (club ospitante: HB Køge)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Gintra - Hearts 
HB Køge - Vincitrice mini torneo 3 primo turno di qualificazione

Date e lista di accesso 2026/27

Guida alle squadre

  • L'Eintracht ha vinto questa competizione quattro volte. Brøndby e HJK sono state semifinaliste, mentre Ajax, Breidablik, Brann, Francoforte, Juventus e Slavia hanno partecipato ai quarti di finale.
  • Juventus e OH Leuven sono arrivate agli spareggi la scorsa stagione. Anche St. Pölten e Vålerenga hanno partecipato alla fase campionato, mentre Ajax, Brann, Breidablik, Hammarby, HB Køge, Metalist (come WFC Kharkiv), Servette, Slavia e Vllaznia hanno partecipato alla fase a gironi tra il 2021/22 e il 2024/25.
  • L'Hammarby è arrivato secondo in UEFA Women's Europa Cup la scorsa stagione. L'Eintracht e lo Sparta Praga sono state sconfitte in semifinale nella prima edizione del torneo, mentre Austria Vienna, Breidablik e Sporting Lisbona sono arrivate ai quarti.
  • L'SFK 2000 Sarajevo partecipa per la 24esima volta consecutiva (record). Gintra e Sparta Praha sono alla 23esima avventura europea.
  • Apolonia, Fenerbahçe, Hearts, Malmö, Omonia, SeaSters Odesa, Torreense e TSC Bačka Topola sono all'esordio.

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