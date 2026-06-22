Partite del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League

Il secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League prevede una serie di mini-tornei a eliminazione diretta e si disputerà il 5 e l'8 agosto.

In questa fase sono coinvolte in totale 44 squadre, cinque delle quali saranno note il 25 luglio al termine del primo turno di qualificazione. Gli accoppiamenti sono già stati stabiliti, con squadre del calibro di Juventus, Eintracht Frankfurt e Ajax in gara.

Le 11 squadre vincitrici del secondo turno di qualificazione accedono al terzo turno, al quale partecipano direttamente sette squadre. Le nove vincitrici del terzo turno di qualificazione raggiungeranno le nove squadre già qualificate direttamente alla fase campionato.

Le squadre classificate al secondo e al terzo posto dei mini tornei del secondo turno di qualificazione accederanno alla UEFA Women's Europa Cup: le terze classificate partiranno dal primo turno di qualificazione, le seconde classificate dal secondo turno.

Calendario 2026/27

Percorso Piazzate

Orari delle partite da concordare. Finali per il primo e il terzo posto in programma sabato 8 agosto.

Mini torneo 1 (club ospitante: Rangers)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Ajax - Brøndby

Slavia Praha - Rangers

Mini torneo 2 (club ospitante: Juventus)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Juventus - Torreense

Hammarby - Apolonia

Mini torneo 3 (club ospitante: Eintracht Frankfurt)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Vålerenga - Malmö FF

Eintracht Frankfurt - Omonia Nicosia

Mini torneo 4 (club ospitante: St. Pölten)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Sporting CP - SeaSters Odesa

St. Pölten - Young Boys

Percorso Campioni

Orari delle partite da concordare. Finali per il primo e il terzo posto in programma sabato 8 agosto.

Mini torneo 1 (club ospitante: Mura)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Austria Wien - Hajduk Split

Mura - Farul Constanța

Mini torneo 2 (club ospitante: Ferencvàros)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Brann - Vincitrice mini torneo 2 primo turno di qualificazione

Ferencváros - Vincitrice mini torneo 1 primo turno di qualificazione

Mini torneo 3 (club ospitante: Aktobe)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Dinamo-BSUPC - Servette

Breidablik - Aktobe

Mini torneo 4 (club ospitante: Racing Union Luxembourg)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

SFK 2000 Sarajevo - PSV Eindhoven

Racing Union Lussemburgo - HJK Helsinki

Mini torneo 5 (club ospitante: OH Leuven)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Metalist 1925 Kharkiv - Fenerbahçe

OH Leuven - TSC Bačka Topola

Mini torneo 6 (club ospitante: Apollon LFC)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Vllaznia - Vincitrice mini torneo 5 primo turno di qualificazione

Apollon LFC - Vincitrice mini torneo 4 primo turno di qualificazione

Mini torneo 7 (club ospitante: HB Køge)

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Gintra - Hearts

HB Køge - Vincitrice mini torneo 3 primo turno di qualificazione

Date e lista di accesso 2026/27

Guida alle squadre