UEFA Women's Champions League
Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo
Chrome
,
Firefox
or
Microsoft Edge
.
Passa al contenuto principale
UEFA Women's Champions League
KÍ vs Zimbru Chişinău
Aggiornamenti
Cronologia
Formazioni
Rose squadre
Statistiche
Info partita
Aggiornamenti
Cronologia
Formazioni
Rose squadre
Statistiche
Info partita
Vuoi notifiche sui gol e annunci sulla formazione? Scarica subito l'app!
Scarica l'app
Non adesso
In alto