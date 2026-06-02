Le migliori giocatrici del Fantasy Football di UEFA Women's Champions League 2025/26

La centrocampista Alexia Putellas, eletta Giocatrice della Stagione 2025/26, ha totalizzato più punti Fantasy di qualsiasi altra giocatrice nella trionfale stagione del Barcelona in UEFA Women's Champions League.

Nelle classifica delle giocatrici con più punti figurano anche sue compagne, mentre nella top ten sono presenti altre cinque squadre.

Controlla il tuo totale Fantasy

1 Alexia Putellas (centrocampista, 91 punti)

La miglior giocatrice di questa edizione ha concluso alla grande la sua ultima stagione al Barcellona, alzando la coppa da capitana, realizzando sette gol e sette assist e accumulando 15 punti Fantasy in più di qualsiasi altra collega.

2 Alessia Russo (attaccante, 76 punti)

Con nove gol, l'attaccante dell'Arsenal è rimasta in corsa per il titolo di capocannoniere fino all'ultima partita. Il suo totale è stato ulteriormente incrementato da tre premi Player of the Match.

3 Irene Paredes (difensore, 72 punti)

Quattro partite senza subire gol, tre reti e 64 recuperi di palla hanno regalato alla centrale del Barcellona il titolo di miglior difensore del Fantasy Football.

4 Esmee Brugts (centrocampista, 71 punti)

La versatile giocatrice olandese ha collezionato punti in ogni zona del campo, contribuendo a cinque clean sheet, segnando quattro reti e fornendo quattro assist in 935 minuti di gioco.

5 Ewa Pajor (attaccante, 71 punti)

Con una doppietta in finale, l'attaccante polacca contro l'OL Lyonnes ha portato il suo bottino di gol a 11, laureandosi capocannoniere assoluta della stagione, e il suo punteggio Fantasy a 71.

6 Wendie Renard (difensore, 68 punti)

La capitana dell'OL Lyonnes ha dimostrato il suo valore in entrambe le fasi di gioco durante il cammino della sua squadra verso la finale, con 70 recuperi di palla, quattro gol e due clean sheet.

7 Maya Le Tissier (difensore, 67 punti)

La capitana del Manchester United ha portato la sua squadra ai quarti di finale nella stagione d'esordio, giocando 900 minuti, mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni, segnando due gol e servendo un assist.

8 Pernille Harder (attaccante, 65 punti)

Otto gol e tre assist hanno permesso all'attaccante del Bayern di chiudere al terzo posto nella classifica delle migliori marcatrici della stagione.

9 Linda Caicedo (centrocampista, 64 punti)

La fantasiosa centrocampista del Real Madrid è stata protagonista del cammino della squadra spagnola fino ai quarti di finale, aggiudicandosi tre premi Player of the Match, servendo quattro assist e segnando quattro gol.

10 Melchie Dumornay (attaccante, 64 punti)

Con quattro premi Player of the Match, cinque gol e un assist, Dumornay ha avuto un ruolo fondamentale nel portare l'OL Lyonnes in finale.