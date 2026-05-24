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Alexia Putellas nominata Giocatrice della Stagione di UEFA Women's Champions League 2025/26

domenica 24 maggio 2026

Il Panel di Osservatori Tecnici della UEFA ha nominato Alexia Putellas Giocatrice della Stagione della UEFA Women's Champions League 2025/26.

Women's Champions League Player of the Season: Alexia Putellas

Alexia Putellas è stata nominata Giocatrice della Stagione UEFA Women's Champions League 2025/26 dal Panel degli Osservatori Tecnici UEFA, dopo che la capitana del Barcelona ha alzato il trofeo a Oslo.

I 14 gol nati dai piedi della centrocampista sono più di qualsiasi altra giocatrice. Ha segnato sette gol e fornito sette assist, nell'annata del Barcelona culminata con la vittoria per 4-0 nella finale contro l'OL Lyonnes.

Alexia Putellas nella Women's Champions League 2025/26

Presenze: 11
Gol: 7
Assist: 7
Precisione passaggi: 86.73%
Velocità massima: 25.77km/h

Dopo la sua performance da Giocatrice della Partita nella vittoria per 6-2 contro il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale, il panel di Osservatori Tecnici UEFA ha elogiato l'abilità di Alexia nel controllare i ritmi e nel trovare gli spazi giusti, oltre agli inserimenti in profondità.

"I suoi movimenti l'hanno portata in giro per tutto il campo, creando opportunità da gol a ogni occasione", ha commentato il Panel di Osservatori Tecnici della UEFA dopo quella prestazione, in cui ha anche trasformato un rigore nel finale.

Questa è la seconda volta che Alexia vince il premio, dopo essere stata nominata Giocatrice della Stagione della Women's Champions League nel 2021/22.

Giocatrici della Stagione precedenti

2024/25: Aitana Bonmatí
2023/24: Aitana Bonmatí
2022/23: Aitana Bonmatí
2021/22: Alexia Putellas

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