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Il gol più bello della UEFA Women's Champions League 2025/26 è di Alexia Putellas

venerdì 29 maggio 2026

Lo splendido tiro a giro di Alexia Putellas nel 7-1 tra Barcelona e Bayern è stato votato Gol del Torneo della UEFA Women's Champions League 2025/26 dai tifosi.

Alexia Putellas esulta dopo di gol più bello della stagione secondo i tifosi
Alexia Putellas esulta dopo di gol più bello della stagione secondo i tifosi Getty Images

Lo splendido tiro a giro di Alexia Putellas nel 7-1 tra Barcelona e Bayern nella fase campionato è stato votato Gol del Torneo della UEFA Women's Champions League 2025/26 in un sondaggio tra i tifosi presentato da Heineken.

Secondo posto per la rete da centrocampo di Lily Yohannes in OL Lyonnes - St. Pölten, mentre il pallonetto di Lucy Bronze in Chelsea - Roma è terzo.

Il sondaggio invitava i tifosi a votare il gol più bello della stagione tra i dieci selezionati dagli osservatori tecnici UEFA.

I dieci gol più belli per gli osservatori

Il gol preferito dai tifosi in Women's Champions League 2025/26

1 Alexia Putellas (Barcelona -  Bayern 7-1) – fase campionato, 7/10/2025

2 Lily Yohannes OL Lyonnes - St. Pölten 3-0) – fase campionato, 15/10/2025

3 Lucy Bronze (Chelsea - Roma 6-0) – fase campionato, 10/12/2025

Guarda il gol Alexia Putellas contro il Bayern

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