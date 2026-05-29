Il gol più bello della UEFA Women's Champions League 2025/26 è di Alexia Putellas
venerdì 29 maggio 2026
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Lo splendido tiro a giro di Alexia Putellas nel 7-1 tra Barcelona e Bayern è stato votato Gol del Torneo della UEFA Women's Champions League 2025/26 dai tifosi.
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Lo splendido tiro a giro di Alexia Putellas nel 7-1 tra Barcelona e Bayern nella fase campionato è stato votato Gol del Torneo della UEFA Women's Champions League 2025/26 in un sondaggio tra i tifosi presentato da Heineken.
Secondo posto per la rete da centrocampo di Lily Yohannes in OL Lyonnes - St. Pölten, mentre il pallonetto di Lucy Bronze in Chelsea - Roma è terzo.
Il sondaggio invitava i tifosi a votare il gol più bello della stagione tra i dieci selezionati dagli osservatori tecnici UEFA.
Il gol preferito dai tifosi in Women's Champions League 2025/26
1 Alexia Putellas (Barcelona - Bayern 7-1) – fase campionato, 7/10/2025
2 Lily Yohannes OL Lyonnes - St. Pölten 3-0) – fase campionato, 15/10/2025
3 Lucy Bronze (Chelsea - Roma 6-0) – fase campionato, 10/12/2025