La stagione di Women's Champions League giunge al termine: gol a raffica, un nuovo format e campionesse imbattute

Il cammino perfetto del Barcelona, i gol spettacolari e il nuovo ed entusiasmante format della fase campionato sono tra i temi principali dell’ultimo episodio di Plugged In, presentato da Euronics, che ripercorre i momenti più belli della stagione 2025/26 della UEFA Women’s Champions League.

Le campionesse di Spagna hanno conquistato il titolo per la quarta volta nella loro storia, tornando sul tetto d’Europa grazie al netto successo per 4-0 contro l’OL Lyonnes nella finale di Oslo.

Il Barcelona si conferma campione

Le finaliste della scorsa stagione si sono riprese il titolo già conquistato nel 2020/21, 2022/23 e 2023/24, superando l’OL Lyonnes grazie a un secondo tempo spettacolare all’Ullevaal Stadion condito da quattro gol.

Dopo un primo tempo molto equilibrato, Ewa Pajor ha sbloccato la finale al 55'. L’attaccante polacca ha poi raddoppiato 14 minuti più tardi, prima della doppietta nel finale di Salma Paralluelo che ha chiuso definitivamente la partita.

Guarda il bellissimo gol di Salma Paralluelo

Le campionesse 2025/26 hanno vinto nove delle undici partite disputate in questa edizione del torneo, pareggiando soltanto contro Chelsea nella fase campionato e Bayern in semifinale. Il Barcelona ha concluso al primo posto la fase campionato, eliminando poi Real Madrid e Bayern nelle fasi a eliminazione diretta con un impressionante risultato complessivo di 12-2 e 5-3 nelle rispettive sfide.

Gol a raffica

La doppietta di Ewa Pajor in finale le ha permesso di salire a quota 11 reti stagionali, superando Alessia Russo e conquistando così il titolo di miglior marcatrice assoluta della competizione.

Nel corso di questa edizione sono stati segnati complessivamente 258 gol, con una media di 3,44 reti a partita: praticamente un gol ogni 26 minuti.

Il Barcelona è stata anche la squadra più prolifica del torneo con 41 reti realizzate, ben 15 in più rispetto all’OL Lyonnes, secondo in questa speciale classifica con 26 gol. Subito dietro l’Arsenal con 24. Le campionesse d’Europa hanno inoltre chiuso il torneo con cinque clean sheet, record condiviso soltanto con il Manchester United.

Guarda tutti i gol del Barcelona in Women's Champions League

Nuovo format

La stagione 2025/26 è stata la prima disputata con il nuovo format della competizione. La precedente fase a gironi a 16 squadre è stata sostituita dalla fase campionato a 18 squadre, nella quale ogni squadra ha affrontato sei avversarie diverse, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta.

Le prime quattro classificate della fase campionato si sono qualificate direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre dal quinto al dodicesimo posto hanno disputato gli spareggi per la fase a eliminazione diretta per assegnare gli ultimi quattro posti disponibili nei quarti.

Maya Le Tissier ha segnato una doppietta nella gara di debutto del Manchester United Getty Images

Tra le sorprese più belle della stagione ci sono state le esordienti Manchester United e OH Leuven, entrambe capaci di raggiungere la fase a eliminazione diretta. Lo United, alla sua prima partecipazione assoluta alla competizione, si è spinto fino ai quarti di finale, eliminando lungo il percorso Vålerenga, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e Juventus.

L’OH Leuven, invece, è diventata la prima squadra belga a superare le qualificazioni e ha conquistato l’accesso agli spareggi grazie a una vittoria e tre pareggi nella fase campionato, prima di arrendersi alle campionesse in carica dell’Arsenal.