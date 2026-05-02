Women's Champions League: il meglio delle semifinali di andata

Pajor moves level with Russo

Le gare d’andata delle semifinali della UEFA Women’s Champions League hanno regalato spettacolo, emozioni e numerosi colpi di scena: il Bayern München ha pareggiato 1-1 contro il Barcelona, mentre l’Arsenal ha rimontato e battuto l’OL Lyonnes per 2-1.

In questo approfondimento, presentato da Disney+, ripercorriamo quattro dei momenti chiave delle due partite.

Pajor aggancia Russo

Il gol di Ewa Pajor pe ril Barcelona contro il Bayern München

La corsa al titolo di miglior marcatrice in questa edizione della competizione si sta rivelando un sottotema affascinante: la sempre prolifica Ewa Pajor ha raggiunto a quota otto reti Alessia Russo dell’Arsenal grazie a un perfetto gol da rapinatrice d’area, che ha sbloccato il risultato nel pareggio del suo Barcellona contro il Bayern.

Pajor (già miglior marcatrice nella stagione 2022/23 con nove gol) ha mostrato grande intelligenza nei movimenti, tagliando davanti alla propria marcatrice in area e insaccando al volo su un cross millimetrico di Esmee Brugts.

La splendida azione corale del Bayern

Il Barcelona sembrava inarrestabile dopo il gol iniziale di Ewa Pajor, ma il Bayern ha reagito con carattere trovando il meritato pareggio al 70’, davanti a un pubblico record di 31.000 spettatori alla Fußball Arena München.

L’azione nasce dalle retrovie con Vanessa Gilles: poi Klara Bühl e Franziska Kett dialogano con un elegante gioco di prima, servendo sulla sinistra Pernille Harder, il cui cross viene trasformato proprio da Kett con un delizioso tocco sotto che vale l’1-1.

Brand ancora a segno

Guarda il gol di Jule Brand per l'OL Lyonnes

L’attaccante dell’OL Lyonnes Jule Brand ha segnato nel corso degli anni gol spettacolari e ne ha aggiunto un altro alla sua collezione portando in vantaggio la sua squadra per 1-0 contro l’Arsenal a Londra.

Ricevuto il pallone da Lily Yohannes, la nazionale tedesca ha puntato la difesa delle Gunners, prima di rientrare sul destro con un elegante gioco di piedi e scagliare un tiro imprendibile per Daphne van Domselaar. Con questa rete, Brand ha ora segnato più gol in UEFA Women’s Champions League con tre squadre diverse: Hoffenheim (3), Wolfsburg (3) e OL (2).

La grande stagione di Smith continua

La talentuosa attaccante canadese Olivia Smith ha impiegato pochissimo tempo per lasciare il segno all’Arsenal dopo il suo trasferimento estivo dal Liverpool e la 21enne ha dimostrato ancora una volta di sapersi esprimere ai massimi livelli con una prestazione da Player of the Match nella vittoria contro l’OL Lyonnes.

Dopo aver mostrato a più riprese il suo marchio di fabbrica fatto di tecnica e controllo di palla nello stretto, Smith ha coronato la sua prova approfittando di un’incertezza della difesa dell’OL per segnare il gol decisivo nel finale, firmando così la sua terza rete nelle ultime cinque presenze in UEFA Women’s Champions League.