UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Clàudia Pina, Armisa Kuc, Alexia Putellas, Alessia Russo, Tessa Wullaert: chi ha segnato di più nel 2025?

lunedì 29 dicembre 2025

Scopri quali sono state le giocatrici più prolifiche nelle competizioni femminili UEFA del 2025.

Clàudia Pina festeggia il gol segnato nella finale di Women's Nations League con la Spagna
Clàudia Pina festeggia il gol segnato nella finale di Women's Nations League con la Spagna UEFA via Getty Images

Clàudia Pina (Barcelona e Spagna) è stata la miglior marcatrice di tutte le competizioni femminili UEFA del 2025 con 17 gol.

Pina è stata capocannoniere della UEFA Women's Champions League 2024/25. Cinque dei suoi 10 gol sono arrivati quest'anno, tra cui una doppietta contro il Wolfsburg ai quarti di finale e contro il Chelsea in semifinale. Ne ha segnati altri due alla prima giornata di questa stagione, contro il Bayern München, e 10 nel 2025 con la Spagna: due a UEFA Women's EURO e otto nel trionfo in UEFA Women's Nations League, miglior risultato a pari merito con la belga Tessa Wullaert.

Chi è stata la miglior marcatrice in tutte le competizioni UEFA femminili del 2025 (club e nazionale)?

17 Clàudia Pina (Barcelona e Spagna)

11 Armisa Kuc (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget e Montenegro)
11 Ewa Pajor (Barcelona e Polonia)
11 Alexia Putellas (Barcelona e Spagna)
11 Alessia Russo (Arsenal e Inghilterra)
11 Tessa Wullaert (Twente e Belgio)

10 Sandy Baltimore (Chelsea e Francia)
10 Giulia Galli (Roma, Italia U17 e Italia U19)
10 Pernille Harder (Bayern München e Danimarca)

8 Lineth Beerensteyn (Wolfsburg e Paesi Bassi)
8 Stina Blackstenius (Arsenal e Svezia)
8 Megi Doci (Vllaznia e Albania)
8 Rosalía Domínguez (Spagna U17 e e19)
8 Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
8 Cristiana Girelli (Juventus e Italia)
8 Esther González (Spagna)
8 Michaela Khýrová (Sparta Praha e Cechia)
8 Clara Mateo (Paris FC e Francia)
8 Marie Preus (Vålerenga e Norvegia U17)
8 Lea Schüller (Bayern München e Germania)
8 Elisabeth Terland (Manchester United e Norvegia)

Sono indicate solo le squadre con cui una giocatrice ha segnato nelle competizioni UEFA. In elenco solo le squadre maggiori salvo diversa indicazione.

Wullaert è stata una delle cinque giocatrici che si sono classificate seconde a pari merito in tutte le competizioni UEFA con 11 gol. Ha segnato contro il Portogallo agli Europei e altri due gol con l'Inter nella nuova UEFA Women's Europa Cup. Mancava dalle competizioni europee per club dal 2021/22.

A condividere il secondo posto con Wullaert troviamo Armisa Kuc (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget e Montenegro), Ewa Pajor (Barcelona e Polonia), Alexia Putellas (Barcelona e Spagna) e Alessia Russo, vincitrice della UEFA Women's Champions League con l'Arsenal e di EURO con l'Inghilterra.

Guarda lo splendido gol di Pina con la Spagna a EURO

Nelle singole competizioni, Melchie Dumornay dell'OL Lyonnes ha guidato la classifica della Women's Champions League con otto reti, mentre Mickäella Cardia e Amélie Delabre dell'Anderlecht hanno realizzato cinque gol in Women's Europa Cup insieme ad Andrene Smith dello Spartak Subotica.

Per quanto riguarda le nazionali, la Spagna ha avuto almeno la miglior marcatrice ex equo in tutte e quattro le competizioni UEFA, compresa Pina in Women's Nations League. Esther González è stata la miglior marcatrice a Women's EURO 2025 con quattro gol.

Celia Segura ha trascinato la Spagna agli Europei Under 19 con sette reti, vincendo l'edizione 2024/25 e il primo turno di qualificazione 2025/26. La sua connazionale Rosalía Domínguez è stata capocannoniere agli Europei Under 17 insieme alla norvegese Marie Preus.

Migliori marcatrici nelle competizioni UEFA femminili del 2025

UEFA Women's Champions League: Melchie Dumornay (OL Lyonnes) 8﻿ gol
UEFA Women's Europa Cup: Mickäella Cardia (Anderlecht), Amélie Delabre (Anderlecht), Andrene Smith (Spartak Subotica) 5 gol
UEFA Women's EURO 2025: Esther González (Spagna) 4 gol
UEFA Women's Nations League (Finals/fase a leghe/spareggi promozione e retrocessione): Clàudia Pina (Spagna, Tessa Wullaert (Belgio) 8 gol
Campionato Europeo UEFA Under 19: Celia Segura (Spagna) 7
Campionato Europeo UEFA Under 17: Rosalía Domínguez (Spagna), Marie Preus (Norvegia) 7

© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: lunedì 29 dicembre 2025

Scelti per te

Le migliori marcatrici del 2023
Live 30/12/2023

Le migliori marcatrici del 2023

Chi ha segnato più gol nelle competizioni UEFA femminili e nei campionati nazionali femminili nell'ultimo anno? Scopriamolo insieme.
Mead, Bonmatí, Popp, Pajor, Kalma, Arcangeli, Kroese, Matejić: quali sono state le migliori marcatrici del 2022?
Live 23/12/2022

Mead, Bonmatí, Popp, Pajor, Kalma, Arcangeli, Kroese, Matejić: quali sono state le migliori marcatrici del 2022?

Scopri le giocatori più prolifiche nelle competizioni UEFA e nei principali campionati nel corso dell'anno.
Le migliori marcatrici del 2024
Live 23/12/2024

Le migliori marcatrici del 2024

Scopri le giocatrici più prolifiche nelle competizioni UEFA e nei principali campionati nazionali nell'ultimo anno.