Matejić, Cerrato, Maanum, Graham Hansen: chi è stata la miglior marcatrice del 2024?

Nina Matejić, che compirà 20 anni solo a febbraio, è stata la miglior marcatrice di tutte le competizioni UEFA femminili nel 2024 grazie alla sua continuità con la Serbia e la Crvena Zvezda.

Il fiuto del gol di Matejić è noto fin dal suo esordio con la nazionale maggiore nel 2021, poco dopo aver compiuto 16 anni. Nel 2022 è stata la miglior marcatrice ex equo delle competizioni femminili UEFA grazie ai suoi nove gol per la Serbia nelle qualificazioni a Women's EURO U17 e U19. Nel 2024 ha raddoppiato il bottino con 18 reti: non solo a Women's EURO U19, ma anche nelle qualificazioni a Women's EURO con la nazionale maggiore e in UEFA Women's Champions League.

Chi è stata la miglior marcatrice di tutte le competizioni UEFA femminili (per club e nazionali) nel 2024?

18 Nina Matejić (Crvena Zvezda, Serbia U19 e Serbia)

15 Alba Cerrato (Spagna U17 e U19)

13 Frida Maanum (Arsenal e Norvegia)

12 Caroline Graham Hansen (Barcelona e Norvegia)



10 Laura Berry (Scozia U17 e U19)

10 Aitana Bonmatí (Barcelona e Spagna)

10 Kadidatou Diani (Lyon e Francia)

10 Anastasia Kovaleva (Dinamo-BSUPC, Bielorussia U17 e U19)

10 Tessa Wullaert (Belgio)

9 Kamila Dubcová (St. Pölten e Cechia)

9 Lara Prašnikar (Slovenia)

9 Lea Schüller (Bayern München e Germania)

9 Kayleigh van Dooren (Twente)

8 Sveindís Jónsdóttir (Wolfsburg e Islanda)

8 Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain e Francia)

8 Mariona Caldentey (Barcelona, Arsenal e Spagna)

8 Ewa Pajor (Barcelona e Polonia)

8 Alessia Russo (Arsenal e Inghilterra)

8 Celia Segura (Spagna U17 e U19)

8 Filippa Sjöström (Svezia U17)



Sono indicate solo le squadre per le quali una giocatrice ha segnato in una competizione UEFA. Per nazionali si intendono quelle maggiori se non diversamente indicato. Le reti nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA femminile di Futsal non sono incluse.

Matejić guida la top five di EURO WU19

Dei 18 gol di Matejić, dieci sono arrivati nell'ultima edizione di Women's EURO U19 (di cui cinque nel turno 2 di qualificazione), quando la Serbia ha raggiunto la fase finale. Alla sua prima fase finale, Matejić è andata in gol in tutte e tre le partite, segnandone uno splendido su azione personale contro l'Inghilterra (nominato miglior gol della fase finale) e firmando una tripletta contro la Lituania che le è valsa il titolo di miglior marcatrice con cinque reti. Il suo totale di 22 gol segnati complessivamente a EURO WU19 è il quarto più alto nella storia del torneo.

Già affermata in nazionale maggiore, Matejić ha segnato nella fase a gironi di qualificazione a EURO contro la Slovacchia, poi altre tre volte nel doppio spareggio del primo turno contro la Bosnia-Erzegovina. All'esordio in Women's Champions League con la Crvena Zvezda, la 19enne ha segnato nella semifinale del primo turno persa contro l'Anderlecht, siglando una tripletta nella vittoriosa gara per il terzo posto contro il Breznica. Al di fuori delle competizioni UEFA, Matejić è già in doppia cifra nel campionato serbo.

Tre gol dietro a Matejić c'è Alba Cerrato, il cui totale di 15 reti ne include 13 nella corsa della Spagna verso la vittoria di Women's EURO U17: si tratta del massimo realizzato da una giocatrice in una singola competizione femminile UEFA nel 2024. Sette gol sono arrivati nella fase finale del torneo in Svezia, quando l'attaccante del Siviglia non solo ha concluso come capocannoniere ma è stato anche nominata Giocatrice del Torneo.

Alba Cerrato trionfa con la Spagna

Ad altre due lunghezze troviamo la miglior marcatrice delle competizioni UEFA maggiori femminili Frida Maanum, che ha segnato sette gol con la Norvegia a UEFA Women's EURO 2025, altre due nello spareggio promozione-retrocessione di UEFA Women's Nations League contro la Croazia e quattro con l'Arsenal in UEFA Women's Champions League. Segue a quota 12 la compagna di nazionale Caroline Graham Hansen, con sette gol per il Barcellona e cinque per la sua nazione.

Entrambe sono state eclissate nelle singole competizioni, con Kayleigh van Dooren che ha segnato nove gol in Champions League con il Twente e Lara Prašnikar a pari numero con la Slovenia nelle qualificazioni europee. Aitana Bonmatí (Spagna) ha segnato una doppietta nella vittoriosa finale della prima edizione di UEFA Women's Nations League a febbraio.