Anteprima Chelsea - Manchester City, Women's Champions League: dove guardarla e probabili formazioni

Chelsea e Manchester City si affrontano nella gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League giovedì 27 marzo a Stamford Bridge.

Chelsea - Man City in breve

Quando: giovedì 27 marzo (21:00 CET)

Dove: Stamford Bridge, Londra

Cosa: ritorno quarti di finale di UEFA Women's Champions League

Andata: 0-2

Come seguirla: clicca qui per il prepartita

Semifinali: chi vince affronta Barcelona o Wolfsburg (19/20 e 26/27 aprile; Barcelona o Wolfsburg in casa all'andata)