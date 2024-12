Anteprima quinta giornata di Women's Champions League

Con sei squadre qualificate ai quarti di UEFA Women's Champions League ormai note, le gare della quinta giornata potrebbero assegnare gli ultimi due posti, ma l'attenzione si sposta anche sulla corsa per il primo posto e lo status di teste di serie al sorteggio.

UEFA.com passa in rassegna tutte le partite.

I calcoli per la qualificazione

Le partite di mercoledì

Gruppo A

Wolfsburg - Roma

La Roma va in Germania per la partita più decisiva della settimana. Le giallorosse hanno battuto il Wolfsburg 1-0 alla prima giornata e lo hanno staccato di sei punti alla seconda, ma le due sconfitte contro il Lyon e le due vittorie del Wolfsburg contro il Galatasaray hanno annullato il divario. La Roma passerà il turno se batterà il Wolfsburg con qualsiasi punteggio, mentre le tedesche andranno avanti con una vittoria con due o più gol di scarto.

Highlights: Roma-Wolfsburg 1-0

Galatasaray - Lyon

Il Galatasaray è fuori dai giochi a zero punti, nonostante alcune buone prestazioni contro tre delle squadre più forti del torneo. Il Lione è invece qualificato dopo quattro comode vittorie e arriverebbe primo con un pareggio. Il tecnico Joe Montemurro può permettersi di fare turnover come alla quarta giornata contro la Roma, quando ha fatto partire dalla panchina Eugénie Le Sommer, Kadidiatou Diani (autrice di due gol nel 3-0 contro il Galatasaray), Amel Majri e Sara Däbritz.

Gruppo B

Chelsea - Twente

Il Chelsea ha vinto tutte le partite ufficiali con la nuova allenatrice Sonia Bompastor e il mese scorso si è assicurato la qualificazione con due vittorie contro il Celtic. Il Twente è stato battuto 3-1 in casa dal Chelsea e ha perso le speranze dopo due sconfitte contro il Real Madrid, ma ha una squadra giovane e promettente. Per conquistare il primo posto matematico, alle Blues basta fare un risultato migliore del Real Madrid, che affronterà all'ultima giornata.

Highlights: Twente - Chelsea 1-3

Celtic - Real Madrid

Il Real Madrid vuole restare in corsa per il primo posto in vista della gara contro il Chelsea del 17 dicembre, ma le due vittorie sul Twente gli hanno già assicurato la qualificazione. Linda Caicedo, a segno nel 4-0 sul Celtic, ha consolidato la sua reputazione, così come la scozzese Caroline Weir. Il Celtic deve ancora raccogliere un punto ma ha dato filo da torcere al Chelsea nella sconfitta a Stamford Bridge.

Le partite di giovedì

Gruppo C

Bayern - Juventus

Il Bayern si è assicurato il ritorno ai quarti di finale con due giornate d'anticipo, ma non è più a punteggio pieno dopo il pareggio contro il Vålerenga alla quarta giornata. Il suo vantaggio sull'Arsenal si è ridotto a un punto: sarebbe utile riportarlo ad almeno tre prima della visita alle Gunners, battute 5-2 nella prima sfida. La Juventus arriva invece da una doppia sconfitta contro l'Arsenal (4-0 a Torino e 1-0 a Londra) ed è uscita dai giochi, mentre in campionato continua a volare alto con il nuovo allenatore Max Canzi.

Highlights: Juventus - Bayern Monaco 0-2

Vålerenga - Arsenal

Il gol di Lina Hurtig contro la Juventus ha assicurato all'Arsenal i quarti di finale con due partite d'anticipo, azzerando matematicamente le possibilità del Vålerenga. La corsa per il primo posto dà all'Arsenal una motivazione in più a Oslo, mentre il Vålerenga gioca per l'orgoglio e per festeggiare al meglio la difesa del titolo in Toppserien e la vittoria della Coppa di Norvegia con un 1-0 sul Rosenborg.

Gruppo D

Manchester City - St. Polten

Il City ha iniziato la fase a gironi con una vittoria per 2-0 sul Barcellona e ha battuto due volte l'Hammarby, tornando ai quarti dopo tre anni senza ancora perdere un punto. Con il Barcellona a tre lunghezze, e in attesa della sfida del 18 dicembre contro il City all'Estadi Olímpic Lluís Companys, la squadra di Gareth Taylor ha ancora molto da giocarsi contro le campionesse d'Austria. Quattro sconfitte hanno messo fine alle speranze del St. Pölten, che contro il City ha perso solo 3-2 e si è comportato in modo più che onorevole anche nella sconfitta casalinga per 4-1 contro il Barcellona, nonostante diverse assenze pesanti.

Highlights: St. Pölten - Manchester City 2-3

Hammarby - Barcellona

Il secondo posto ai quarti di finale di questo girone resta matematicamente in palio, ma affinché l'Hammarby abbia qualche possibilità contro il Barcellona dovrà vincere di almeno nove gol, data la sconfitta esterna per 9-0 alla seconda giornata. Il Barça ha reagito alla debacle a Manchester infliggendo una serie di pesanti sconfitte alle avversarie successive, segnando ben 20 gol con 11 giocatrici diverse.