Women's Champions League: anteprima terza giornata

La terza giornata della fase a gironi di UEFA Women's Champions League è in programma martedì e mercoledì. Le stesse squadre si affronteranno a campi invertiti una settimana dopo.

Ecco una breve guida alle partite.

Le partite di martedì

Gruppo C

Juventus - Arsenal

Con entrambe le squadre che hanno perso contro il Bayern e battuto il Vålerenga, questo doppio confronto assume un'importanza ancora maggiore di quella che sembrava al momento della definizione dei calendari. Due anni fa gli stessi club si sono incontrati alla terza e quarta giornata, quando erano primi e secondi nel loro girone: in Italia hanno pareggiato 1-1 mentre a Londra le Gunners hanno vinto 1-0. L'Arsenal ha poi chiuso il girone al primo posto davanti al Lyon e alla Juventus. Vivianne Miedema, passata in estate al Manchester City, in quelle partite aveva segnato entrambi i gol dell'Arsenal.

Il mese scorso l'Arsenal ha cambiato guida tecnica con le dimissioni di Jonas Eidevall subito dopo la sconfitta per 5-2 in casa del Bayern. Al suo posto è arrivato Renée Slegers che ha condotto le inglesi alla vittoria per 4-1 sul Vålerenga. La sconfitta della Juventus in casa per 2-0 contro il Bayern è stata una rara macchia in un inizio altrimenti eccellente sotto la guida del nuovo allenatore Max Canzi.



Bayern München - Vålerenga



Le vittorie più che convincenti contro Arsenal e Juve sono tra le migliori prestazioni che il Bayern abbia mai offerto in Women's Champions League nelle sue 11 partecipazioni. Mentre la scorsa stagione ha iniziato con quattro punti in due partite, vincendo in casa del Paris Saint-Germain, il successivo pareggio e la sconfitta contro l'Ajax hanno messo in salita il discorso qualificazione (poi mancata). Tuttavia, i risultati ottenuti finora, con Pernille Harder già capocannoniere con quattro gol, daranno loro la certezza di evitare un destino simile contro un Vålerenga nettamente sfavorito.



Per la prima volta nella fase a gironi, il Vålerenga ha perso di misura con la Juventus e 4-1 con l'Arsenal, sebbene due gol siano stati messi a segno nei minuti finali. Quattro giorni dopo la trasferta londinese, il Vålerenga ha battuto il Kolbotn per 3-0 e si è riconfermato campione della Toppserien con due partite di anticipo, essendo stato campione solo una volta prima del 2023. Il Brann era l'ultima squadra che avrebbe potuto raggiungere il Vålerenga, ma ora la squadra di Nils Lexerød (che ha vinto 2-1 in trasferta contro la squadra di Bergen il 2 novembre) cerca di ribaltare i pronostici ed emulare i suoi connazionali, che hanno superato la fase a gironi la scorsa stagione.



Gruppo D



Barcelona - St. Pölten



Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Man City nella prima giornata, il Barcelona si è riscattato con la vittoria record per 9-0 contro l'Hammarby. L'arrivo di Ewa Pajor, insieme all'ex collega del Wolfsburg Caroline Graham Hansen, ha reso il Barcelona ancora più temibile in attacco e adesso le blaugrana sembrano fortemente motivate a raggiungere e superare il City. Se ci riuscisse, il Barça diventerebbe l'unica squadra a finire il proprio girone al primo posto in tutte e quattro le stagioni sotto questo format.



Il St. Pölten ha iniziato con due sconfitte, ma contro il City ha fatto quello che il Barcelona non è riuscito a fare e ha segnato - due volte - prima di perdere 3-2. Tuttavia, per un club che ha subito pesanti sconfitte nelle precedenti due fasi a gironi, questa è la dimostrazione che le campionesse d'Austria sono in grado di affrontare i più grandi nomi d'Europa.



Manchester City - Hammarby



La vittoria in Austria, con una squadra molto rimaneggiata, ha permesso al City di mantenere il primato nel girone, con tre punti di vantaggio sul Barcelona e sull'Hammarby che, dopo aver eliminato il Benfica nell'esordio europeo della squadra svedese, ha battuto il St. Pölten per 2-0 nella prima giornata. Miedema è attualmente indisponibile per un intervento al ginocchio, ma lo stato di forma di Lauren Hemp, Jess Park, Kadija Shaw e Jill Roord, fanno dormire sonni tranquilli al City.



Le partite di mercoledì



Gruppo A



Galatasaray - Wolfsburg



Che il Galatasaray, al debutto in Europa e prima squadra turca ad arrivare a questa fase, abbia esordito con due sconfitte contro Lyon e Roma, non fa scalpore. Lo fa invece il Wolfsburg, due volte campione e cinque finalista, che dopo lo spettacolare successo per 12-0 sulla Fiorentina nel secondo turno, nelle prime due giornate ha perso contro Roma e Lyon.

Il Wolfsburg, che diventerà solo la terza squadra a disputare 100 partite in competizioni femminili UEFA alla quarta giornata, deve ora recuperare un distacco di sei punti dalla coppia di testa per evitare la seconda delusione consecutiva in Champions League dopo l'uscita di scena nelle qualificazioni della scorsa stagione contro il Paris FC. Il Galatasaray ha già superato le aspettative in questa stagione e ora ha un'altra occasione per mettersi alla prova contro uno dei club più blasonati della Women's Champions League.

Roma - Lyon



Anche un anno fa la Roma era in testa al suo girone dopo due giornate, ma alla fine è stata superata da Ajax, Paris Saint-Germain e Bayern in una lotta che si è protratta fino agli ultimi minuti della sesta giornata. L'inizio di questa stagione è stato ancora migliore, con la vittoria sul Wolfsburg e sei giocatrici diverse a segno contro il Galatasaray.



Le sconfitte contro il Paris alla terza e quarta giornata della passata edizione, si sono rivelate decisive per il cammino delle giallorosse che adesso proveranno a evitare lo stesso destino contro un'altra francese. Il Lyon è l'unica squadra che non ha ancora subito gol in questa edizione, e ha dato prova della sua forza nella vittoria per 2-0 sul Wolfsburg, per non parlare della vittoria per 1-0 contro il Paris il 3 novembre con il gol di Tabitha Chawinga, che nella passata stagione aveva fatto due gol all'OL da avversaria prima del suo trasferimento a Lione.



Gruppo B



Real Madrid - Twente



Entrambe le squadre hanno battuto il Celtic e perso contro il Chelsea.



Il Twente, all'esordio nella fase a gironi, nonostante la sconfitta per 3-1 in casa del Chelsea ha tenuto testa alle più quotate blues. Si tratta di un test cruciale per una squadra giovane in cui Kayleigh van Dooren, 25 anni, miglior marcatrice della competizione con sei gol comprese le qualificazioni, è la giocatrice più anziana.

Celtic - Chelsea



Il Celtic gioca nello stadio della prima squadra maschile per la prima volta in una partita europea. Dopo le sconfitte con Twente e Madrid, le cose non si fanno più facili per le campionesse della Scozia contro le campionesse d'Inghilterra del Chelsea.



A punteggio pieno sotto la guida della nuova allenatrice Sonia Bompastor, il Chelsea affronta una scozzese per la prima volta dopo l'esordio in Women's Champions League contro il Glasgow City di Erin Cuthbert, futura beniamina delle Blues, nei sedicesimi di finale della stagione 2015/16.