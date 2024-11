Women's Champions League: anteprima del mercoledì della terza giornata

La terza giornata della fase a gironi di UEFA Women's Champions League prosegue mercoledì con Roma, Lyon e Chelsea che cercano di rimanere a punteggio pieno, mentre il Wolfsburg prova a partire dai blocchi.

Ecco una breve guida alle partite.

Galatasaray - Wolfsburg



Che il Galatasaray, al debutto in Europa e prima squadra turca ad arrivare a questa fase, abbia esordito con due sconfitte contro Lyon e Roma, non fa scalpore. Lo fa invece il Wolfsburg, due volte campione e cinque finalista, che dopo lo spettacolare successo per 12-0 sulla Fiorentina nel secondo turno, nelle prime due giornate ha perso contro Roma e Lyon.

Il Wolfsburg, che diventerà solo la terza squadra a disputare 100 partite in competizioni femminili UEFA alla quarta giornata, deve ora recuperare un distacco di sei punti dalla coppia di testa per evitare la seconda delusione consecutiva in Champions League dopo l'uscita di scena nelle qualificazioni della scorsa stagione contro il Paris FC. Il Galatasaray ha già superato le aspettative in questa stagione e ora ha un'altra occasione per mettersi alla prova contro uno dei club più blasonati della Women's Champions League.

Roma - Lyon



Anche un anno fa la Roma era in testa al suo girone dopo due giornate, ma alla fine è stata superata da Ajax, Paris Saint-Germain e Bayern in una lotta che si è protratta fino agli ultimi minuti della sesta giornata. L'inizio di questa stagione è stato ancora migliore, con la vittoria sul Wolfsburg e sei giocatrici diverse a segno contro il Galatasaray.



Le sconfitte contro il Paris alla terza e quarta giornata della passata edizione, si sono rivelate decisive per il cammino delle giallorosse che adesso proveranno a evitare lo stesso destino contro un'altra francese. Il Lyon è l'unica squadra che non ha ancora subito gol in questa edizione, e ha dato prova della sua forza nella vittoria per 2-0 sul Wolfsburg, per non parlare della vittoria per 1-0 contro il Paris il 3 novembre con il gol di Tabitha Chawinga, che nella passata stagione aveva fatto due gol all'OL da avversaria prima del suo trasferimento a Lione e venerdì ha firmato una tripletta contro il Guingamp.



Real Madrid - Twente



Entrambe le squadre hanno battuto il Celtic e perso contro il Chelsea.



Il Twente, all'esordio nella fase a gironi, nonostante la sconfitta per 3-1 in casa del Chelsea ha tenuto testa alle più quotate blues. Si tratta di un test cruciale per una squadra giovane in cui Kayleigh van Dooren, 25 anni, miglior marcatrice della competizione con sei gol comprese le qualificazioni, è la giocatrice più anziana.

Celtic - Chelsea



Il Celtic gioca nello stadio della prima squadra maschile per la prima volta in una partita europea. Dopo le sconfitte con Twente e Madrid, le cose non si fanno più facili per le campionesse della Scozia contro le campionesse d'Inghilterra del Chelsea.



A punteggio pieno sotto la guida della nuova allenatrice Sonia Bompastor, il Chelsea affronta una scozzese per la prima volta dopo l'esordio in Women's Champions League contro il Glasgow City di Erin Cuthbert, futura beniamina delle Blues, nei sedicesimi di finale della stagione 2015/16. Il Chelsea ha vinto tutte e otto le partite ufficiali dall'arrivo di Bompastor, segnando 29 gol, ma domenica il Celtic si è imposto ai rigori contro il Glasgow City ai quarti di finale della Coppa di Lega scozzese.