La Women's Champions League 2023/24 in numeri

0 Numero di volte in cui l'Arsenal o il Wolfsburg non hanno raggiunto i quarti di finale prima di essere eliminati nelle qualificazioni dal Paris FC.

2 Da quando l'FC Lyon è diventato Olympique Lyonnais nel 2004, il Lione non si era fatto mai rimontare due gol di vantaggio in una partita... fino al pareggio per 2-2 a Brann nella fase a gironi. Il Lione ha poi stabilito un altro primato per il club, ribaltando il 2-0 iniziale con una vittoria per 3-2 contro il Paris Saint-Germain nell'andata della semifinale.

Highlights: Brann - Lione 2-2

4 Il Barcellona ha raggiunto la quarta finale consecutiva ed è a un passo dal record di cinque di fila del Lione (2016-2020).

6 Il numero di volte in cui le quattro squadre del Gruppo C si sono scambiate le posizioni in classifica nell'emozionante ultima giornata della fase a gironi, prima che il Paris Saint-Germain e l'Ajax finissero davanti a Bayern e Roma.

11 Il Lione ha raggiunto l'undicesima finale in 14 anni e adesso punta al nono titolo.

12 Lione e Paris si sono incontrati per l'undicesima e dodicesima volta in Europa, diventando così l'incontro più giocato della competizione, superando Chelsea-Wolfsburg fermo a quota dieci.

Highlights: Lione - Paris 3-2 

15 Il Lione ha eguagliato il record di 15 quarti di finale dell'Arsenal, uno dei pochi record che non appartiene unicamente all'OL.

16 Lily Yohannes dell'Ajax è diventata la più giovane giocatrice di sempre della fase a gironi e la prima sedicenne ai quarti di finale da un decennio a questa parte (un giorno prima che Felicia Schröder dell'Häcken diventasse la seconda).

21 L'SFK 2000 Sarajevo ha partecipato per la 21ª stagione consecutiva alla competizione. Anche il KÍ Klaksvík ha partecipato alla sua 21ª edizione (non consecutiva).

24 Il Barcellona era rimasto imbattuto in 24 partite casalinghe di Champions League prima della sconfitta per 1-0 contro il Chelsea nell'andata della semifinale. Ben 23 di queste partite erano state vinte, con l'unica eccezione nel pareggio per 1-1 con il Chelsea nella semifinale della scorsa stagione.

Highlights: Barcellona - Chelsea 0-1 

60 Nel corso della fase a gironi, Ada Hegerberg è diventata la prima giocatrice a raggiungere i 60 gol in questa competizione sia in assoluto che, qualche partita dopo, con un singolo club (Lione).

62,2 La percentuale di possesso medio a partita del Barcellona è migliorata rispetto alla scorsa stagione; è inoltre in testa per la precisione dei passaggi (87,3%) e per i passaggi completati (6.213).

190 Il totale dei gol nella competizione vera e propria prima della finale, una media di 3,17 a partita. Tra loro, le finaliste hanno contribuito con 70 al totale (36 il Lione, 34 il Barcellona).

305 Sebbene l'Arsenal sia uscito nel turno 1, i suoi sei gol in due partite lo hanno portato da 299 a 305 nella storia della competizione, rendendolo solo il secondo club a superare i 300 gol dopo il Lione.

511.911 Presenze totali della stagione sugli spalti a partire dalla fase a gironi, 60 partite in tutto.

