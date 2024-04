Incontriamo le finaliste di UEFA Women's Champions League: Barcellona e Lione

Il Barcellona sfiderà il Lione nella finale 2024/25 di UEFA Women's Champions League, in programma sabato 25 maggio al San Mamés di Bilbao.

Passiamo in rassegna le due contendenti.

Barcellona (ESP, campione in carica)

Ranking UEFA per coefficienti (a fine 2022/23): 1°

Come si è qualificato: campione in carica, campione di Spagna

Fase a gironi: vincitrice Gruppo A (V5-0 c contro Benfica, V3-1 t contro Eintracht Frankfurt, V6-0 t contro Rosengård, V7-0 c contro Rosengård, V2-0 c contro Eintracht Frankfurt, P4-4 t contro Benfica)

Quarti di finale: V5-2tot contro Brann (V2-1 t, V3-1 c)

Semifinale: V2-1tot contro Chelsea (S0-1 c, V2-0 t)

Miglior marcatrice: Salma Paralluelo (6)

Scorsa stagione: campione

Titoli a livello nazionale: 8 campionati, 9 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione (2020/21, 2022/23)

Precedenti in finale: V2 S2

Tutti i gol del Barcellona verso la finale

Precedenti in finale

2023: V3-2 contro Wolfsburg (Eindhoven)

2022: S1-3 contro Lione (Torino)

2021: V4-0 contro Chelsea (Göteborg)

2019: S1-4 contro Lione (Budapest)

Highlights finale 2022: Barcellona - Lione 1-3

Allenatore: Jonatan Giráldez

Giocatrice-chiave: Aitana Bonmatí

Lo sapevi?

Il Barcellona punta a diventare la terza squadra a trionfare per più di due volte dopo Lione (otto successi) e Frankfurt (quattro).

Ranking UEFA per coefficienti (a fine 2022/23): 2°

Come si è qualificato: campione di Francia

Fase a gironi: vincitrice Gruppo B (V9-0 t contro Slavia Praga, V2-0 c contro St. Pölten, V3-1 c contro Brann, P2-2 t contro Brann, V7-0 t contro St. Pölten, P2-2 c contro Slavia Praga)

Quarti di finale: V6-2tot contro Benfica (V2-1 t, V4-1 c)

Semifinale: V5-3tot contro Paris Saint-Germain (V3-2 c, V2-1 t)

Miglior marcatrice: Kadidiatou Diani (8)

Scorsa stagione: quarti di finale

Titoli a livello nazionale: 16 campionati, 10 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22)

Precedenti in finale: V8 S2

Precedenti in finale

2022: V3-1 contro Barcellona (Torino)

2020: V3-1 contro Wolfsburg (San Sebastián)

2019: V4-1 contro Barcellona (Budapest)

2018: V4-1dts contro Wolfsburg (Kiev)

2017: P0-0dts, V7-6dcr contro Paris Saint-Germain (Cardiff)

2016: P1-1dts, V4-3dcr contro Wolfsburg (Reggio Emilia)

2013: S0-1 contro Wolfsburg (Londra)

2012: V2-0 contro Frankfurt (Monaco)

2011: V2-0 contro Turbine Potsdam (Fulham)

2010: P0-0dts, S6-7dcr contro Turbine Potsdam (Getafe)

Highlights finale 2019: Lione - Barcellona 4-1

Allenatrice: Sonia Bompastor

GIocatrice-chiave: Wendie Renard

Lo sapevi?

Il Lione detiene gran parte dei record della competizione. Soltanto in questa stagione, ha eguagliato il record dell'Arsenal di 15 presenze ai quarti di finale, ritoccando inoltre altri due record già detenuti con la 13esima semifinale e l'11esima finale. Il Lione punta inoltre al nono titolo.

I successi nelle coppe si riferiscono esclusivamente alle principali coppe nazionali di ciascuna federazione.