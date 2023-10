Le sfide del secondo turno della Women's Champions League

Pari tra Manchester United e le due volte finaliste del Paris Saint-Germain al secondo turno della UEFA Women's Champions League, che è iniziato martedì 10 ottobre.

Le altre otto gare si giocano il giorno dopo. La Roma, arrivata ai quarti la scorsa stagione, cerca di tornare alla fase a gironi contro le ucraine del Vorskla. Altre squadre della scorsa fase a gironi che scenderanno in campo sono Benfica, Real Madrid, Rosengård, Slavia Praha, St. Pölten e Zurigo.

Tutte le partite di ritorno si giocano mercoledì 18 ottobre, compresa quella tra Paris Saint-Germain e Manchester United al Parco dei Principi. Le 12 vincitrici del secondo turno raggiungeranno Barcellona (campione in carica), Bayern Monaco, Chelsea e Lione al sorteggio della fase a gironi di venerdì 20 ottobre, mentre le prime gare si giocheranno il 14 e 15 novembre.

Chi partecipa alla fase a gironi di Women's Champions League?

Accedono alla fase a gironi le campionesse in carica e le vincitrici del campionato delle tre federazioni più in alto nel ranking (Francia, Germania e Spagna). Poiché il Barcellona è sia detentore del titolo che campione di Spagna, partecipa alla fase a gironi anche le vincitrice del campionato della quarta federazione in classifica (Inghilterra).

Barcellona (ESP, campione in carica), Lione (FRA), Bayern Monaco (GER), Chelsea (ENG)

A loro si uniranno le 12 vincitrici del secondo turno, sette provenienti dal percorso Campioni (vincitrici del campionato) e cinque dal percorso Piazzate (seconde e terze classificate in campionato).