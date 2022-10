Prima giornata Women's Champions League: vince la Roma, successi anche per Chelsea, Real Madrid e Wolfsburg

La Roma esordisce in Women's Champions League vincendo in casa contro lo Slavia Praha, il Chelsea batte a domicilio il Paris bella stessa serata in cui Real Madrid e Wolfsburg tornano a casa con tre punti.

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.

Risultati



Clicca sui risultati per la cronaca testuale e gli highlights a partire dalla mezzanotte CET.

Gruppo A

Highlights: Paris - Chelsea 0-1

In una delle sfide più attese della prima giornata, il Chelsea batte il Paris in trasferta con un gol segnato da Millie Bright alla mezz'ora.

Le francesi dominano nel possesso palla ma faticano ad andare al tiro mentre le finaliste del 2020/21 sono più pericolose soprattutto in contropiede. Le Blues sbloccano il risultato al 27' con un tiro al volo di Bright che si insacca all'incrocio dei pali su un cross di Erin Cuthbert dopo un corner battuto dalla stessa calciatrice. Le padrone di casa tentano l'assalto ma si scontrano sul muro difensivo eretto dal Chelsea.

Highlights: Vllaznia 0-2 Real Madrid

Il Vllaznia, primo club albanese ad arrivare tra le ultime 16 squadre di una competizione UEFA dal 1989/90, ha giocato per larghi tratti alla pari col Real, formazione arrivata ai quarti nel 2021/22, ma alla fine ha perso con due gol messi a segno nel secondo tempo.

Le ospiti dominano la gara davanti a 5.400 spettatori (record albanese per una partita femminile UEFA) e colpiscono la traversa tre volte prima della rete al 54' di Esther González. La spagnola colpisce anche un palo prima del raddoppio di Olga Carmona su un rigore conquistato dalla stessa calciatrice a 14 minuti dalla fine.

26 ottobre: Real Madrid - Paris Saint-Germain, Chelsea - Vllaznia

Gruppo B

Highlights: Wolfsburg - St. Pölten 4-0

Le due volte campionesse del Wolfsburg partono col piede giusto travolgendo con un sonoro 4-0 la prima formazione austriaca a qualificarsi a una fase a gironi, il St. Pölten. Le tedesche segnano due gol nei primi 15 minuti con Ewa Pajor, di cui il secondo con un pregevole pallonetto, e chiudono il primo tempo con un vantaggio rassicurante che non viene mai messo in discussione.

Al 56' Lena Lattwein allunga il vantaggio con un tap-in dopo una conclusione di Pajor respinta dal portiere avversario Carina Schlüter. Allo scadere le semifinaliste della passata stagione calano il poker con una rasoiata di Jill Roord.

Highlights: Roma - Slavia Praha 1-0

Dopo aver battuto nel turno due lo Sparta Praha qualificandosi alla fase a gironi al suo esordio europeo, batte un'altra big ceca grazie alla rete di Valentina Giacinti nel secondo tempo.

Lo Slavia, arrivato tre volte ai quarti di finale, mette in difficoltà la Roma che però trova il gol della vittoria con un tocco di Giacinti sulla linea dopo un pallonetto di grande fattura di Emilie Haavi su un contropiede praticamente perfetto. Lo Slavia sfiora il pari all'83' ma la conclusione di Marjolen Nekesa si ferma sulla traversa.

26 ottobre: St. Pölten - Roma, Slavia Praha - Wolfsburg