Anteprima semifinale Women's Champions League, Paris Saint-Germain - Lyon: dove guardarla, a che ora e probabili formazioni

Il Parc des Princes sabato si prepara ad ospitare un'altra serata di grande calcio quando il Paris Saint-Germain affronterà il Lyon per ribaltare la sconfitta per 3-2 dell'andata della semifinale di UEFA Women's Champions League.

Per il Lyon tornerà a disposizione Damaris Egurrola dopo la squalifica, con la speranza di qualificarsi alla decima finale e vincere l'ottavo titolo. L'unica squadra in grado di eliminare il Lyon dal 2014/15, è stato proprio il Paris, compresa la passata stagione quando si è imposta ai quarti per i gol in trasferta.

Paris - Lyon in Europa 2021/22 andata semifinale: Lyon 3-2 Paris 2020/21 quarti di finale: Paris 0-1/2-1 Lyon (tot.: 2-2, vittoria Paris per i gol in trasferta) 2019/20 semifinale: Paris 0-1 Lyon (Bilbao) 2016/17 finale: Lyon 0-0dts, 7-6dcr Paris (Cardiff) 2015/16 semifinale: Lyon 7-0/1-0 Paris (tot.: 8-0) 2014/15 ottavi di finale: Paris 1-1/1-0 Lyon (tot.: 2-1) La squadra scritta per prima ha giocato l'andata in casa nel doppio confronto

Stato di forma

Paris

Ultime sei partite: SVPPVV

Ultima partita: Lyon-Paris 3-2, 24/04 (andata semifinale UEFA Women's Champions League)

Situazione attuale: 2° in Division 1 Féminine, finale Coupe de France

Lyon

Ultime sei partite: VVVVSV

Ultima partita: Lyon-Paris 3-2, 24/04 (andata semifinale UEFA Women's Champions League)

Situazione attuale: 1° in Division 1 Féminine

Probabili formazioni

Paris: Votíková; Lawrence, Ilestedt, Dudek, Karchaoui; Fazer, Geyoro, Däbritz; Diani, Katoto, Baltimore

Lyon: Endler; Carpenter, Buchanan, Renard, Bacha; Horan, Egurrola, Macario; D Cascarino, Hegerberg, Malard

Abolita la regola dei gol in trasferta La regola dei gol in trasferta è stata abolita dalle competizioni UEFA per club. Se la sfida è in pareggio al termine dei tempi regolamentari del ritorno, allora si andrà ai supplementari e poi, se necessario, ai rigori indipendentemente dal numero di gol fatti dalle squadre in trasferta.

Le parole dal campo

Sandy Baltimore, esterno Paris: "Daremo tutto per qualificarci. Abbiamo la voglia e la determinazione. Siamo sotto di un gol, non è niente. Non molleremo. Unità e determinazione saranno gli ingredienti chiave".

Catarina Macario, centrocampista Lyon: "Dobbiamo continuare a giocare come [domenica] e vincere lì. Non sarà facile. Non dobbiamo sottovalutarli e continuare a lavorare duro".