Anteprima semifinale Women's Champions League, Wolfsburg - Barcellona: dove guardarla, a che ora e probabili formazioni

Dopo la sconfitta per 5-1 dell'andata, sabato il Wolfsburg si troverà davanti a un'impresa quasi impossibile per impedire alle campionesse in carica del Barcellona di approdare alla finale di UEFA Women's Champions League che si giocherà il 23 maggio a Torino.

Il Barcellona venerdì scorso ha espresso il massimo del suo potenziale davanti l'ennesima folla da record al Camp Nou dove 91.468 spettatori hanno assistito al 5-1 su un Wolfsburg che aveva vinto gli ultimi tre incroci tra le due squadre. Anche per il Wolfsburg si prospetta un record di presenze allo stadio anche se le She-Wolves dovranno rinunciare all'ottima Lena Oberdorf.

La sfida virtualmente sembra chiusa ma in passato in competizioni UEFA per club la rimonta è stata compiuta per quattro volte: sarà il Barcellona ad andare in finale per la terza volta in quattro anni oppure sarà il Wolfsburg a compiere l'impresa e superare la semifinale per la quinta volta nelle sei precedenti partecipazioni?

Highlights Women's Champions League: Barcelona - Wolfsburg 5-1 

Stato di forma

Wolfsburg

Ultime sei partite (la più recente per prima): SVVVVP

Ultima partita: Barcellona-Wolfsburg 5-1, 23/04 (andata semifinale UEFA Women's Champions League)

Situazione attuale: 1° in Frauen Bundesliga, finale Coppa di Germania

Top scorer: Watch all of Alexia Putellas' goals

Barcellona

Ultime sei partite (la più recente per prima): VVVVVV

Last match: Barcelona 5-1 Wolfsburg, 23/04 Barcellona-Wolfsburg 5-1, 23/04 (andata semifinale UEFA Women's Champions League)

Situazione attuale: vincitore Primera División, semifinale Copa de la Reina

Probabili formazioni

Wolfsburg: Schult; Wedemeyer, Hendrich, Janssen, Rauch; Roord, Lattwein; Jónsdóttir, Huth, Popp; Wassmuth

Barcelona: Paños; Marta Torrejón, Paredes, Mapi León, Rolfö; Bonmatí, Guijarro, Alexia; Graham Hansen, Hermoso, Pina

Abolita la regola dei gol in trasferta La regola dei gol in trasferta è stata abolita dalle competizioni UEFA per club. Se la sfida è in pareggio al termine dei tempi regolamentari del ritorno, allora si andrà ai supplementari e poi, se necessario, ai rigori indipendentemente dal numero di gol fatti dalle squadre in trasferta.

Le parole degli allenatori

Tommy Stroot, allenatore Wolfsburg: "Vincere 5-1 o di più contro questa squadra nel ritorno è molto difficile. Sarà comunque nostro compito mostrare un volto completamente diverso rispetto all'andata. Per questo dobbiamo iniziare dalle piccole cose".

Jonatan Giráldez, allenatore Barcellona: "Abbiamo ancora un ritorno da giocare contro una squadra che in questa stagione in casa ha battuto il Chelsea 4-0 e il Bayern 6-0, quindi la qualificazione non è scontata anche se siamo a buon punto".