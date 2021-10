Tutte le Player of the Match di UEFA Women's Champions League

La UEFA assegna il premio ufficiale Player of the Match dopo ogni partita della fase a gironi di UEFA Women's Champions League 2021/22 come riconoscimento alle migliori giocatrici della più importante competizione europea femminile per club.

Ecco le vincitrici finora. Le squadre in grassetto sono quelle della giocatrice prescelta.

Prima giornata

Martedì 5 ottobre

Hoffenheim - HB Køge 5-0 Katharina Naschenweng

Barcelona - Arsenal 4-1 Mariona Caldentey

Häcken - Lyon 0-3

Benfica - Bayern München 0-0 Lúcia Alves

Mercoledì 6 ottobre

Servette - Juventus

Chelsea - Wolfsburg

WFC Kharkiv - Real Madrid

Breidablik - Paris Saint-Germain

Seconda giornata

Mercoledì 13 ottobre

Wolfsburg - Servette

Juventus - Chelsea

Paris Saint-Germain - WFC Kharkiv

Real Madrid - Breidablik

Giovedì 14 ottobre

HB Køge - Barcelona

Arsenal - Hoffenheim

Bayern München - Häcken

Lyon - Benfica

Terza giornata

Martedì 9 novembre

Servette - Chelsea

Juventus - Wolfsburg

WFC Kharkiv - Breidablik

Paris Saint-Germain - Real Madrid

Mercoledì 10 novembre

Barcelona - Hoffenheim

HB Køge - Arsenal

Benfica - Häcken

Lyon - Bayern München

Quarta giornata

Mercoledì 17 novembre

Hoffenheim - Barcelona

Arsenal - HB Køge

Häcken - Benfica

Bayern München - Lyon

Giovedì 18 novembre

Wolfsburg - Juventus

Chelsea - Servette

Breidablik - WFC Kharkiv

Real Madrid - Paris Saint-Germain

Quinta giornata

Mercoledì 8 dicembre

Servette - Wolfsburg

Chelsea - Juventus

WFC Kharkiv - Paris Saint-Germain

Breidablik - Real Madrid

Giovedì 9 dicembre

HB Køge - Hoffenheim

Arsenal - Barcelona

Häcken - Bayern München

Benfica - Lyon

Sesta giornata

Mercoledì 15 dicembre

Barcelona - HB Køge

Hoffenheim - Arsenal

Bayern München - Benfica

Lyon - Häcken

Giovedì 16 dicembre

Juventus - Servette

Wolfsburg - Chelsea

Real Madrid - WFC Kharkiv

Paris Saint-Germain - Breidablik