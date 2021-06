Confermate le partecipanti alla Women's Champions League

Ben 72 squadre (un record) provenienti da 50 diverse federazioni prenderanno parte alla rinnovata UEFA Women's Champions League del 2021/22.

In totale, 59 club parteciperanno al sorteggio del primo turno che verrà trasmesso in diretta streaming venerdì alle 13:00 CET, mentre altre nove partiranno dal secondo turno e quattro accederanno direttamente alla nuova fase a gironi a 16 squadre. Tra le 12 esordienti ci sono squadre come Real Madrid, AC Milan, Hoffenheim, Bordeaux e Celtic.

Chi entra e quando?

• La lista d'accesso è stata determinata dai coefficienti per club federazioni femminili al termine della stagione 2019/20.

• Le campionesse in carica e i vincitori dei tre campionati più in alto nel ranking (Francia, Germania e Spagna) accedono direttamente alla fase a gironi. Dato che il Barcellona è sia campione in carica che campione di Spagna, la squadra vincitrice del campionato al quarto posto del ranking (Inghilterra) accede alla fase a gironi; ciò significa che il Chelsea raggiungerà Paris Saint-Germain e Bayern München.

• I vincitori dei campionati delle rimanenti federazioni accederanno al percorso Campioni. I vincitori dei campionati delle federazioni dal 5° al 7° posto (Svezia, Repubblica Ceca e Danimarca) accedono al secondo turno mentre le altre (dall'8° al 50° posto) partono dal primo turno.

• I club vice campioni delle sei nazioni più in alto nel ranking (Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Svezia, Repubblica Ceca) entreranno nel secondo turno del percorso Piazzate.

• Le terze classificate di queste sei federazioni, e le seconde delle dieci successive federazioni del ranking (Danimarca, Olanda, Italia, Kazakistan, Norvegia, Islanda, Svizzera, Scozia, Russia, Bielorussia) partiranno dal primo turno del percorso Piazzate.

Il cammino verso Torino

I cinque gol più belli della UEFA Women's Champions League 2020/21

Sorteggio primo turno

13:00 CET, 2 luglio

Primo turno (mini torneo in sede unica)

Semifinali: 18 agosto

Finale primo/terzo posto spareggi: 21 agosto

Sorteggio secondo turno

22 agosto

Secondo turno

Andata: 31 agosto/1 settembre

Ritorno: 8/9 settembre

Sorteggio fase a gironi

13 settembre

Fase a gironi

Prima giornata: 5/6 ottobre

Seconda giornata: 13/14 ottobre

Terza giornata: 9/10 novembre

Quarta giornata: 17/18 novembre

Quinta giornata: 8/9 dicembre

Sesta giornata: 15/16 dicembre

Sorteggio quarti di finale e semifinali

20 dicembre

Quarti di finale

Andata: 22/23 marzo

Ritorno: 30/31 marzo

Semifinali

Andata: 23/24 aprile

Ritorno: 30 aprile/1 maggio

Finale (Juventus Stadium, Turin)

Domenica 22 maggio

Ascolta il nuovo inno della Women’s Champions League

Entrano nella fase a gironi:

1 Barcellona (ESP, detentori) 104,800

2 Paris Saint-Germain (FRA) 85,400

3 Bayern München (GER) 84,100

4 Chelsea (ENG) 70,700

PERCORSO CAMPIONI – sette qualificate alla fase a gironi

Entrano nel secondo turno:

1 Sparta Praha (CZE) 35.300

2 Häcken (SWE) 16.100

3 Køge (DEN) 6.900

Entrano nel primo turno:

1 BIIK-Kazygurt (KAZ) 36.700

2 Glasgow City (SCO) 33.600

3 St. Pölten (AUT) 28.000

4 Twente (NED) 20.000

5 Gintra (LTU) 18.600

6 Spartak Subotica (SRB) 17.400

7 Breidablik (ISL) 17.000

8 Juventus (ITA) 15.200

9 SFK 2000 Sarajevo (BIH) 14.400

10 Apollon LFC (CYP) 14.200

11 Universitatea Olimpia Cluj (ROU) 12.000

12 Vllaznia (ALB) 10.800

13 Anderlecht (BEL) 10.300

14 Vålerenga (NOR) 9.800

15 WFC Kharkiv (UKR) 9.100

16 Ferencváros (HUN) 8.300

17 Servette FC Chênois (SUI) 7.600

18 Pomurje Beltinci (SVN) 7.400

19 PAOK (GRE) 7.000

20 Osijek (CRO) 6.400

21 Benfica (POR) 5.600

22 CSKA Moskva (RUS) 5.500

23 NSA Sofia (BUL) 5.400

24 Mitrovica (KOS) 5.000

25 Slovan Bratislava (SVK) 5.000

26 Breznica Pljevlja (MNE) 4.800

27 Dinamo-BSUPC (BLR) 4.200

28 KÍ Klaksvík (FRO) 3.600

29 Beşiktaş (TUR) 3.500

30 Flora Tallinn (EST) 2.900

31 Czarni Sosnowiec (POL) 2.900

32 Peamount United (IRL) 2.300

33 Kiryat-Gat (ISR) 2.000

34 Swansea City (WAL) 1.900

35 Birkirkara (MLT) 1.800

36 Åland United (FIN) 1.700

37 Agarista CSF Anenii Noi (MDA) 1.300

38 Rīgas Futbola skola (LVA) 1.200

39 Kamenica Sasa (MKD) 1.200

40 Racing FC Union Luxembourg (LUX) 1.200

41 WFC Nike (GEO) 0.600

42 Glentoran (NIR) 0.400

43 Hayasa (ARM) 0.200

PERCORSO PIAZZATE – cinque squadre si qualificano alla fase a gironi

Highlights finale 2021: Chelsea - Barcellona 0-4

Entrano nel secondo turno:

1 Lyon (FRA) 124.400

2 Wolfsburg (GER) 97.100

3 Manchester City (ENG) 79.700

4 Slavia Praha (CZE) 52.300

5 Rosengård (SWE) 49.100

6 Real Madrid (ESP) 12.800

Entrano nel primo turno:

1 Brøndby (DEN) 41.900

2 Zürich (SUI) 30.600

3 Arsenal (ENG) 27.700

4 FC Minsk (BLR) 25.200

5 Bordeaux (FRA) 18.400

6 Hoffenheim (GER) 15.100

7 Levante (ESP) 12.800

8 PSV Eindhoven (NED) 9.000

9 Kristianstad (SWE) 8.100

10 Slovácko (CZE) 7.300

11 Valur (ISL) 7.000

12 Okzhetpes (KAZ) 6.700

13 AC Milan (ITA) 5.200

14 Rosenborg (NOR) 4.800

15 Celtic (SCO) 4.600

16 Lokomotiv Moskva (RUS) 3.500

• Brøndby, KÍ Klaksvík e Sarajevo partecipano per la 19esima volta (un record), se si considera pure il pre-Women's Cup UEFA 2009. Per Brøndby e Sarajevo è la 19esima partecipazione consecutiva.

• Il Lione punta al record di otto titoli dopo i cinque consecutivi interrotti la scorsa stagione. Partecipano anche le campionesse in carica del Barcellona e le ex campionesse di Wolfsburg e Arsenal mentre tra le squadre ad essere arrivate in finale ci sono il Paris Saint-Germain e le vice campionesse 2021 del Chelsea.

• All'esordio: Køge, Dinamo-BSUPC, Czarni Sosnowiec, Hayasa, Real Madrid, Bordeaux, Hoffenheim, Kristianstad, Slovácko, AC Milan, Celtic, Lokomotiv Moskva.

• L'Häcken in passato aveva partecipato come Göteborg; il Rosenborg in passato aveva partecipato come Trondsheims-Ørn.